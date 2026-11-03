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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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«Америка має помітити цей сигнал»: Зеленський про наслідки масованого обстрілу та удар по лікарні

У ніч проти 3 листопада Росія завдала чергового масштабного удару по українській енергетиці та цивільних об’єктах. Ворог випустив 289 дронів і 76 ракет.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Масована атака 3 листопада

Масована атака 3 листопада

У ніч на 3 листопада росіяни здійснили черговий масштабний удар по території України, випустивши сотні ракет і безпілотників. Основний удар ворога був спрямований на об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури, що спричинило масові екстрені й аварійні знеструмлення у багатьох регіонах країни.

Унаслідок ворожих влучань та обстрілів цивільних об’єктів є численні постраждалі та загиблі серед мирного населення. Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про ракетну атаку 3 листопада

«Складний масований удар завдали росіяни цієї ночі, прорахований передусім проти критичної інфраструктури. І головна мішень — енергетика, генерація та підстанції в Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпровській, Чернівецькій, Чернігівській, Рівненській областях», — пише Зеленський.

Унаслідок російської атаки в багатьох містах вже запроваджено аварійні та екстрені відключення електроенергії.

«У Харкові росіяни вдарили просто по міській клінічній лікарні. Сімдесят три людини постраждали, пошкоджено кардіологічне відділення, де лікувалися люди».

У Комишувасі Запорізької області досі триває рятувальна операція. Кількість загиблих знову зросла. Росіяни звіряче вбили 29 людей.

«Мої співчуття рідним і близьким. Пʼятеро поранені. Під завалами ще люди. Роботи продовжуються, наскільки дозволяє безпекова ситуація: є загроза російських повторних ударів, як вони завжди це підло роблять», — пише Зеленський.

Президент повідомив, що росіяни за одну ніч випустили 289 ударних дронів, 17 балістичних та 59 крилатих ракет. Повітряна загроза продовжується.

«Дуже показово, що все це в день американських виборів у Конгрес. Росіяни вважають, що Америка цей їх сигнал не помітить. Але потрібно помічати і зупиняти такий терор. Потрібно допомагати Україні захищати небо, інакше Росія ніколи не припинить своїх ракетних ударів», — закликав Зеленський.

Президент закликав Сполучені Штати допомогти Україні зупинити російський терор та побудувати мир.

Наслідки атаки по Україні 3 листопада: фото

Атака РФ на Україну 3 листопада

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Черкаську, Житомирську та Вінницьку області. Ворог завдав ударів по житловому сектору та критичній інфраструктурі, що спричинило суттєві пошкодження енергооб’єктів і знеструмлення десятків тисяч абонентів.

На Черкащині сили ППО збили ракету та 29 дронів, проте зафіксовано влучання у приватні будинки та на територію підприємства, пошкоджено лінії електропередачі і поранено двох людей. У Житомирській області через удар по енергетиці без світла залишилися близько 130 населених пунктів, а на Вінниччині знеструмлено більшість населених пунктів та запроваджено графіки відключень.

Крім того, окупанти завдали ударів по Харкову, де через влучання в лікарню постраждали понад 70 людей, та по Дніпру, де внаслідок пошкоджень інфраструктури, житлових будинків, адмінбудівель і медзакладу поранення дістали щонайменше п’ятеро осіб.

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