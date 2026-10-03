Американо-український інвестиційний фонд укладає першу угоду щодо мінералів

Україна та США / © Reuters

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Американо-український інвестиційний фонд відбудови уклав першу угоду у сфері критичних мінералів та одночасно домовився ще про чотири нові проєкти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на керівника інвестицій Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) Конора Коулмана.

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Перша угода щодо мінералів передбачає інвестиції приблизно на 30 млн доларів у спільну інвестиційну платформу з BGV Group, заснованою Геннадієм Буткевичем — співвласником мережі АТБ.

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На початковому етапі платформа зосередиться на гірничодобувних проєктах в Україні. Йдеться, зокрема, про поклади рідкісноземельних елементів, урану, берилію та цирконію.

Коулман зазначив, що всі ці ресурси входять до американського переліку критичних мінералів і відповідають пріоритетам адміністрації США.

Загалом портфель проєктів фонду після нових домовленостей становить близько 70 млн доларів. Від моменту запуску фонд уже уклав шість угод.

Окрім мінерального напряму, фонд інвестує в енергетику. Два нові проєкти мають посилити українські електричні та теплові мережі на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру перед зимою.

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Один із них доповнить майже 100-мільйонне фінансування DFC для ДТЕК на створення нової системи акумуляторного зберігання енергії. За оцінкою, вона зможе забезпечувати резервним живленням близько 600 тисяч українських домогосподарств протягом двох годин.

Ще один проєкт передбачає участь фонду в платформі когенерації тепла та електроенергії, яка має створювати енергетичні хаби для відновлення пошкодженого електро- і теплопостачання.

Нагадаємо, що раніше Трамп зробив заяву про членство України в НАТО і рідкоземельні метали

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