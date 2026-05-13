Американські військові — вже на полі бою в Україні: Пентагон підтвердив відправлення і пояснив їх роль

США направили своїх військових та представників Пентагону до України. Ключова ціль — перейняти досвід застосування безпілотників у реальних бойових умовах.

Про це під час слухань у Сенаті заявив міністр оборони США Піт Гегсет, повідомляє AP.

За словами глави Пентагону, він особисто схвалив відправлення додаткових фахівців до України. Основна мета таких поїздок — вивчення технологій безпілотників безпосередньо на полі бою та впровадження отриманого досвіду у військову систему США.

«Ми повинні винести всі можливі уроки з цього конфлікту та впровадити їх у режимі реального часу в нашу оборону й наступ в епоху домінування безпілотників», — заявив Гегсет.

Під час слухань лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл назвав Україну «Кремнієвою долиною війни» та наголосив, що саме український досвід сьогодні формує нові підходи до ведення бойових дій.

Сенатор Кріс Кунс також підкреслив, що Україна стала одним із світових лідерів у розробці дронів і систем боротьби з ними. Він нагадав, що США вже зіткнулися із загрозою масового застосування дешевих ударних безпілотників типу «Шахед» під час конфліктів на Близькому Сході.

«Слід усвідомити, що Україна вже має відповідь на таку загрозу», — завершив він.

