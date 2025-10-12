Війна в Україні / © Associated Press

Блокування фінансового сектору Росії разом із репараційним кредитом суттєво посилить позиції України у війні, але для реалізації цього необхідно більше політичної волі та солідарності з боку європейських держав.

Таку думку у прямому етері Еспресо висловив американський дипломат Майк Карпентер — колишній заступник помічника міністра оборони США та посол Сполучених Штатів в ОБСЄ (2021–2024 роки).

«Найсприятливіший сценарій подальшого розвитку війни полягає в тому, що Європа разом із певною участю США діятиме спільно, щоб посилити тиск на економіку РФ. Це передбачає повне припинення європейських закупівель російських енергоносіїв — нафти й газу. Для США це також означало б відмову від імпорту російського ядерного палива», — зазначив дипломат.

Він додав, що необхідно запровадити вторинні санкції проти основних покупців російської нафти та повністю заблокувати фінансовий сектор Росії.

«У поєднанні з репараційним кредитом такі кроки могли б значно зміцнити позиції України у протистоянні з Росією. Це могло б змінити динаміку війни», — наголосив Карпентер.

На думку дипломата, у такому випадку аура непереможності, яку диктатор Путін намагається підтримувати, почала б руйнуватися. Україна отримала б можливість перейти в наступ і поступово відновити контроль над окупованими територіями.

«Це оптимістичний сценарій, який цілком досяжний. Але його реалізація потребуватиме більшої політичної волі, єдності та солідарності від європейських країн, ніж ми спостерігали досі», — наголосив дипломат.

Водночас Карпентер окреслив і негативний сценарій розвитку подій.

«Є ризик, що цієї зими Путін продовжить завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі. Україна може зіткнутися з браком технологічних засобів для захисту електростанцій, енергомереж і газотранспортної системи. Унаслідок цього країна може опинитися в холоді та темряві, що спричинить нову хвилю біженців», — попередив він.

Водночас дипломат висловив упевненість, що такий варіант малоймовірний.

«Україна, найімовірніше, зможе раціонально розподілити енергетичні потужності між регіонами, мінімізуючи ризик масштабних відключень. За умови подальшої підтримки Заходу країна здолає прийдешню зиму, хоча вона, безперечно, буде дуже складною», — резюмував Майк Карпентер.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk.

Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін може замислитись про перемовини, якщо Україна продовжить знищувати нафтопереробну галузь та об’єкти військово-промислового комплексу Росії.