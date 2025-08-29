ТСН у соціальних мережах

Американський мільярдер націлився на український літій: про що домовляються

Американський інвестор Рональд Лаудер зацікавився найбільшим літієвим родовищем в Україні.

Корисні копалини

Корисні копалини / © ТСН.ua

Відомий американський інвестор Рональд Лаудер, схоже, планує інвестувати в Україну. Міністр економіки України Олексій Соболев підтвердив, що компанія TechMet, одним з інвесторів якої є Лаудер, зацікавлена в розробці найбільшого в Україні літієвого родовища. Йдеться про ділянку «Добра» у Кіровоградській області.

Про це пише УНІАН.

За словами Соболева, інтерес TechMet до цього родовища є цілком логічним. Оскільки компанія тісно пов’язана з DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США) — головним партнером у Фонді співпраці між США та Україною, створеним у рамках угоди про надра. DFC є найбільшим акціонером TechMet, що підтверджує взаємну зацікавленість сторін.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також зазначив, що цей проєкт є «дуже важливим» для Лаудера, і він «дуже підтримує» ідею інвестування в Україну.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готується запропонувати диктаторові Володимиру Путіну доступ до рідкісноземельних мінералів, щоб стимулювати його до припинення війни в Україні.

Російські війська взяли під контроль цінне родовище літію поблизу села Шевченко в Донецькій області, що може серйозно вплинути на економічні плани України та партнерство зі Сполученими Штатами.

Також нагадаємо, що золото завжди було символом багатства та стабільності, але скільки ж цього дорогоцінного металу ще ховається у надрах нашої планети? За оцінками вчених, попри мільйони тонн вже видобутого золота, левова частка його запасів залишається недосяжною.

