ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українська армія продовжує дивувати світ, демонструючи високу боєздатність та надзвичайну швидкість адаптації, попри обмежені ресурси. До того ж військова тактика ЗСУ суттєво покращилася з 2022 року.

Таку думку висловив Метью Семпсон, колишній снайпер морської піхоти США та доброволець Міжнародного легіону при ГУР МО для 24 каналу.

«Я приємно вражений та пишаюся цим. Помилки на війні зазвичай спричиняють загибель людей. Українські військові багато вдосконалюються. Мені приємно бачити, як швидко йде адаптація,» — зазначив американський доброволець, підкреслюючи, що ЗСУ вчиться на помилках значно ефективніше за російську армію.

Сам ветеран зізнався, що до повномасштабного вторгнення він, як і багато хто у світі, вірив у пропагандистський міф про «другу армію світу». Проте, менш ніж за місяць перебування в Україні він зрозумів, що це була лише порожня пропаганда. Військовий також наголосив на важливості постійної допомоги, яку країни НАТО продовжують надавати Силам оборони України.

Нагадаємо, військово-морські сили Збройних сил України завдали точного ракетного удару по території Росії, використавши крилаті ракети «Нептун». Ураження зазнали Орловська ТЕЦ та електрична підстанція в Новобрянську.

Також раніше повідомлялося, що на острові Сахалін стався вибух на одній із місцевих теплоелектроцентралей, внаслідок чого без електрики й води залишилися десятки населених пунктів.

Також українські Сили оборони знищили один «Орешнік» на території Росії — на полігоні Капустин Яр. Це сталося 2023 року.