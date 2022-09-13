Amnesty International знову втрапила у скандал: розсилає листівки із українцями та росіянами, які обіймаються

Правозахисна організація Amnesty International знову потрапила у скандал. Цього разу через листівки, на яких зображені дві фігурки із прапорами України та Росії, які обіймаються.

Такі конверти викликали бурхливу реакцію в українському суспільстві. Громадяни України, на чию країну напала Росія та вбиває мирне населення, не розуміють цинізму з боку міжнародної організації.

Відповідні фото поширюються у соціальних мережах.

Лист підписаний словами: "Яка ціна мирного протесту в Росії?". Пізніше стало відомо, що ці конверти є розроблені для підтримки російської художниці Олександри Скочиленко, яку затримали у Санкт-Петербурзі 11 квітня 2022 року за агітацію проти війни. У таких конвертах організація розсилає офіційні листи.

Як повідомляє Visegrád 24, міжнародна правозахисна організація оголосила збір коштів для росіянки Скочиленко. Amnesty International UK закликало надіслати від 15 до 45 фунтів стерлінгів, аби допомогти "чинити тиск на російський уряд". Примітно, що в міжнародній організції заявили, що оголосили збір, аби звільнити "в’язнів совісті в РФ".

Користувачі соцмереж залишають обурливі коментарі на адресу організації:

"Навіщо їм огидне зображення, на якому обіймаються дві фігури в національних кольорах? Образливо. Де роз'яснювальна кампанія всіх невинних людей в Україні, які постраждали від геноциду Росії? Це виглядає, що для Amnesty International росіяни дорожчі за українців.

А можна якось на них подати в суд? Якщо чесно хочеться вивести своє невдоволення на новий рівень.

Ганьба Вам! Що саме ви відстоюєте?"

Нагадаємо, Amnesty International опублікувала звіт, в якому українських військових звинуватили в тому, що їхня тактика ведення бойових дій наражає на небезпеку мирних жителів. Цей звіт викликав широку критику не лише в Україні, а й в усьому світі.

Водночас Amnesty підкреслила, що "такі порушення жодним чином не виправдовують неспровокований напад Росії, в результаті якого загинули та були поранені незліченна кількість цивільних осіб".

Зазначимо, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що для скандального звіту організація Amnesty International використовувала свідчення людей, що перебували у фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях.

"Відповідальність лежить на Росії": Єврокомісія відреагувала на скандальну доповідь Amnesty International

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