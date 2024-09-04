Аналітики Atlantic Council стверджують, що Захід наближає ядерну війну

Аналітики вважають, що Захід недостатньо рішуче реагує на ядерні загрози з боку Росії. Вони вважають, що така слабка реакція може сприяти погіршенню ситуації та наближенню ядерного конфлікту.

Кремль оголосив про намір переглянути свою ядерну доктрину, це відбулося менше ніж через місяць після того, як вторгнення Росії в Україну продемонструвало неефективність її ядерних загроз. Від початку конфлікту президент РФ Володимир Путін регулярно погрожував ядерною зброєю, намагаючись зменшити західну підтримку України.

Про це повідомляє Atlantic Council.

Видання зазначає, що хоча використання Росією ядерного шантажу було нерозумним, воно виявилося досить ефективним проти західних лідерів, які не схильні до ризику. Насправді здатність Путіна залякувати Захід можливо стала його найбільшим досягненням у цій війні.

Попри те, що ядерні погрози Кремля виявилися ефективними проти Заходу, їхній вплив на Київ був значно меншим. Україна неодноразово демонструвала готовність ігнорувати блеф Путіна і не хвилювалася щодо перетворення "червоних ліній" Росії на реальність. Найсильніший удар по репутації ядерних загроз Кремля завдала українська атака на Курську область Росії.

Після вторгнення України в Росію, яке перетнуло всі російські "червоні лінії", Путін вирішив не загострювати ситуацію і не розпочати ядерний конфлікт, а навпаки, намагався зменшити значення цього вторгнення. Це проявилося в тому, що президент України Володимир Зеленський використовував слабку реакцію Путіна для заклику до скасування обмежень на використання західної зброї в Росії.

Аналітики відзначають, що кремлівські чиновники усвідомлюють, що вторгнення України в Росію зменшило ефективність їхніх ядерних погроз, що, ймовірно, спонукало їх до перегляду ядерної доктрини. Наразі невідомо, які саме зміни плануються, але ймовірно, що їх метою буде відновлення страху та посилення сигналу для союзників України. Якщо Захід піддасться цим ядерним загрозам, наслідки можуть бути катастрофічними: це може спонукати Путіна та інші авторитарні режими до застосування аналогічної тактики, що загрожує новими перегонами ядерних озброєнь і виведе світ на небезпечний рівень міжнародних відносин, де ядерна війна стане реальною загрозою.

Нагадаємо, речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що використання ядерної зброї для ведення бойових дій є неприпустимим. У відповідь на ядерні погрози з боку Росії, Пекін наголосив, що ядерну війну не можна виграти і закликав всі сторони проявляти стриманість для зменшення стратегічних ризиків.

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