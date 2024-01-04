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Аналітики ISW пояснили, чому Росія пішла на черговий обмін полоненими

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Аналітики ISW пояснили, чому Росія пішла на черговий обмін полоненими

Обмін полоненими 3 січня / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Вибір часу для обміну може бути частиною нової інформаційної кампанії.

Російське керівництво може бути зацікавлене у проведення обміну військовополонених з Україною, щоб показати Росію як Україну, яка нібито дотримується гуманітарних та інших правових принципів.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У ISW зазначили, що рішення про обмін могло бути ухвалене через запуск інформаційної кампанії по "відбілюванню" міжнародного іміджу російської армії, яка відзначилась використанням українських полонених у якості живого щита, а також були зафіксовані випадки страт військових ЗСУ.

Саме тому, на думку аналітиків ISW, вибір часу для обміну може бути частиною нової інформаційної кампанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з російського полону повернулися 230 українських героїв.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський розповів, що частина звільнених з полону українців вважалася зниклими безвісти.

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Дата публікації
Перегляди
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