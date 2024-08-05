Аналітики ISW пояснили, чому Україні потрібен великий парк винищувачів F-16

Україна офіційно заявила про отримання перших винищувачів F-16 від партнерів.

Українські Повітряні сили потребують значного парку винищувачів F-16, що розширити свої можливості у сфері протиповітряної оборони, а також виконувати бойові завдання.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують на те, що Україна офіційно заявила про отримання перших винищувачів F-16 від партнерів.

Експерти заявили, що отриманої кількості недостатньо для досягнення відчутного результату як у протиповітряній обороні, так і на фронті.

Україна потребує набагато більшої кількості винищувачів F-16, що розширити можливості своєї протиповітряної оборони.

"Крім того, для безпечнішого використання F-16 та усунення ризику їхнього ураження ворогом, Повітряним силам також слід регулярно знищувати системи протиповітряної оборони у російському тилу і на тимчасово окупованих територіях Україні за допомогою наданої Заходом далекобійної зброї", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сирський зробив важливу заяву про винищувачі F-16 в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна хоче створити коаліцію з НАТО для збиття російських ракет.

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