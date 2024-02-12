Аналітики ISW пояснили, навіщо загарбники збудували на Донбасі 30-кілометровий "цар-потяг"

Російські загарбники збудували 30-кілометровий так званий "цар-потяг" між Оленівкою і Волновахою на окупованій Донеччині, який має служити оборонною лінією від майбутніх українських наступів.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики заявили, що російські війська побудували в окупованій Донецькій області 30-кілометровий бар'єр, який отримав назву "цар-потяг". Він, скоріше за все, потрібен для оборони від наступу українських військових.

Експерти повідомили, що супутникові знімки від 10 травня 2023 року та 6 і 10 лютого 2024 року свідчать, що за останні дев'ять місяців російські війська побудували довгу лінію вагонів, що простягнулася від окупованої Оленівки до Волновахи.

Всього російські війська зібрали понад 2100 вантажних вагонів у 30-кілометровий потяг.

Разом із тим в ISW припускають, що "росіяни могли зібрати потяг і для інших цілей".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник пресслужби Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів, чи є загроза наступу росіян на Харків.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни хочуть вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

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