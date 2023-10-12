Аналітики ISW пояснили причину активізації окупантів в районі Авдіївки

Росіянам буде дуже важко захопити Авдіївку, оскільки вона добре захищена, впевнені аналітики.

Активізація російських загарбників в районі Авдіївки не дозволить здобути стратегічну чи тактичну перевагу для армії окупантів, навіть за умов певних наступальних успіхів.

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Таку думку виловили аналітики інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що основні зусилля загарбники зосередили на південному заході від Авдіївки. В результаті атак у росіян не вийшло взяти місто в оперативне оточення.

Крім того, експерти зазначили що Росіянам буде дуже важко захопити Авдіївку, оскільки вона добре захищена.

Також повідомляється що загарбники вже контролюють ділянки найважливішої дороги "Донецьк-Костянтинівка-Краматорськ-Слов'янськ" та інших трас, що проходять поблизу Авдіївки, тому гіпотетичне захоплення Авдіївки не відкриє нових шляхів просування для окупантів у Донецькій області.

Аналітики припускають, що дії російської армії біля Авдіївки спрямовані на кування частини українських військ, щоб. Вони не були перекинуті на інші ділянки фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Генеральному штабі Збройних сило України знали про плани російських загарбників піти у наступ на Авдіївки у Донецькій області.

Крім того, ми раніше інформували, що російська війська на Бахмутському напрямку не полишають спроб відновити свої втрачені позиції, тому що ЗСУ організували певну прогалину в лінії оборони ворога від Бахмута до Горлівки.

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