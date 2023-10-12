Аналітики ISW пояснили причину активізації окупантів в районі Авдіївки

Росіянам буде дуже важко захопити Авдіївку, оскільки вона добре захищена, впевнені аналітики.
Активізація російських загарбників в районі Авдіївки не дозволить здобути стратегічну чи тактичну перевагу для армії окупантів, навіть за умов певних наступальних успіхів.
Таку думку виловили аналітики інституту вивчення війни (ISW).
Повідомляється, що основні зусилля загарбники зосередили на південному заході від Авдіївки. В результаті атак у росіян не вийшло взяти місто в оперативне оточення.
Крім того, експерти зазначили що Росіянам буде дуже важко захопити Авдіївку, оскільки вона добре захищена.
Також повідомляється що загарбники вже контролюють ділянки найважливішої дороги "Донецьк-Костянтинівка-Краматорськ-Слов'янськ" та інших трас, що проходять поблизу Авдіївки, тому гіпотетичне захоплення Авдіївки не відкриє нових шляхів просування для окупантів у Донецькій області.
Аналітики припускають, що дії російської армії біля Авдіївки спрямовані на кування частини українських військ, щоб. Вони не були перекинуті на інші ділянки фронту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Генеральному штабі Збройних сило України знали про плани російських загарбників піти у наступ на Авдіївки у Донецькій області.
Крім того, ми раніше інформували, що російська війська на Бахмутському напрямку не полишають спроб відновити свої втрачені позиції, тому що ЗСУ організували певну прогалину в лінії оборони ворога від Бахмута до Горлівки.
Читайте також:
- Загострення в Авдіївці: яка ситуація на півночі від міста
- "Ситуація напружена": боєць з Авдіївки розкрив деталі про бої після загострення
- Загострення навколо Авдіївки: все, що відомо про відновлення наступу ворога та причини