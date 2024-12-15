Аналітики ISW проаналізували участь військ КНДР у боях на Курщині

Здатність північнокорейського режиму враховувати уроки, отримані їхніми військовими на війні проти України, значно погіршаться за тих умов, що виснаження солдат буде занадто високим.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війні (ISW).

Експерти нагадали, що президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що Росія почала використовувати військових КНДР для проведення штурмів у Курській області. Зеленський заявив, що до участі у підрозділи залучають велику кількість військових з КНДР і вони вже почали зазнавати серйозних втрат.

Президент заявив, що наразі Росія використовує північнокорейських військових у Курській області, але пізніше може їх задіяти на інших ділянках фронту.

"Це перша заява українського офіційного представника про те, що північнокорейські війська проводять наступальні операції, після того, як 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю південнокорейській телекомпанії KBS заявив, що українські війська беруть участь у "невеликих" зіткненнях з північнокорейськими військами в Курській області", - йдеться у повідомленні ISW.

Експерти вказують, що участь північнокорейських військових у боях підтверджують також і російські провоєнні блогери. Однак самі аналітики наразі не можуть це підтвердити, оскільки не мають достатньо доказів.

"ISW зазначав, що здатність Північної Кореї вчитися і враховувати уроки, отримані під час бойових дій разом з Росією, ймовірно, значно погіршиться, якщо російське військове командування буде використовувати північнокорейські війська в таких же атаках з високим рівнем виснаження піхоти, в яких воно використовує більшість російських військовослужбовців", - заявили у ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині та з переляку надвохсотили "кадирівців".

Крім того, ми раніше інформували, що у РНБО розповіли про ситуацію з північнокорейськими військовими на Курщині.

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