Аналітики ISW розповіли, як Україна може припинити російські терористичні бомбардування авіабомбами

Україні потрібні додаткові західні системи ППО для відбиття російських атак керованими авіабомбами, а також дозвіл уражати цілі на території РФ.

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Про це йдеться у світі Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що нещодавно десять країн партнерів частково скасували обмеження на використання своєї зброї для ураження цілей на території РФ. Ці рішення дозволять силам ППО використовувати західні системи для збиття літаків на прикордонних територіях і в повітряному просторі Росії.

Експерти нагадали, що лютому 2024 року Повітряні сили ЗСУ доволі велику кількість літаків противника, які завдавали ударів на Авдіївському напрямку.

"Здатність українських військових збивати російські військові літаки у прифронтовій зоні, свідчить про змогу повторити такі дії за допомогою як українських, так і західних систем для захисту північної частини Харківської області та міста Харкова від російських ударів планерними бомбами, що запускаються з повітряного простору Росії", - йдеться у звіті ISW.

Також аналітики заявили, що нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що ворожі війська не зможуть захопити Харків, якщо українські війська отримають і розгорнуть у регіоні два зенітних ракетних комплекси Patriot.

"Протягом останніх кількох тижнів російські війська завдавали ударів по місту Харків за допомогою планерних бомб (керованих авіабомб, КАБів. - ред.) та різноманітних ракет. Однак дві батареї Patriot на півночі Харківської області матимуть обмежену ефективність у захисті від російських повітряних ударів без можливості вести вогонь по російських літаках у повітряному просторі Росії", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський шокував даними, скільки КАБів Росія скидає на місяць.

Крім того, ми раніше інформували, що Румунія готова передати Україні Patriot.

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