Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Аналітики оцінили заяви Зеленського про закінчення війни

Аналітики оцінили заяви Зеленського про закінчення війни

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Зеленський заявив про можливе дипломатичне врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив важливість розвитку міжнародного консенсусу для продовження мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. 

Заяви президента проаналізували аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В інтерв’ю ВВС, опублікованому 18 липня, Зеленський заявив, що світові необхідно виробити єдиний консенсус щодо закінчення війни в Україні та представити план Росії, щоб спонукати РФ сісти за стіл переговорів. Зеленський додав, що дипломатія буде важливим елементом відновлення територіальної цілісності України і що Україні не обов’язково  звільняти всю свою територію "силою".

"Зеленський та інші українські посадовці послідовно представляли своє бачення врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, яке включає відновлення територіальної цілісності України та довгострокові гарантії безпеки для суверенітету та національної безпеки України від майбутньої агресії.  Українські чиновники не сформулювали бажання поступитися територією Росії в обмін на мир, і заяви Зеленського узгоджуються з цією позицією", - йдеться у звіті.

"Українські офіційні особи продовжують сигналізувати про свою готовність брати участь у добросовісних мирних переговорах з представниками Росії на основі українського суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права, а офіційні особи Кремля продовжують називати такі переговори дивовижними та "ультиматумними" та закликати до врегулювання рівнозначно до капітуляції", - додали експерти.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії дав ексклюзивне інтерв'ю ВВС. Він заявив, що з підтримкою союзників Україна може "спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року".

"Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані, і будемо іти, наприклад, по формату Саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року", - сказав Зеленський.

Удари по Росії змусять її шукати миру! Зеленський рішуче виступив на засіданні уряду Британії

Удари по Росії змусять її шукати миру! Зеленський рішуче виступив на засіданні уряду Британії

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація