Аналітики оцінили заяви Зеленського про закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський підтвердив важливість розвитку міжнародного консенсусу для продовження мирних переговорів щодо припинення війни в Україні.

Заяви президента проаналізували аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В інтерв’ю ВВС, опублікованому 18 липня, Зеленський заявив, що світові необхідно виробити єдиний консенсус щодо закінчення війни в Україні та представити план Росії, щоб спонукати РФ сісти за стіл переговорів. Зеленський додав, що дипломатія буде важливим елементом відновлення територіальної цілісності України і що Україні не обов’язково звільняти всю свою територію "силою".

"Зеленський та інші українські посадовці послідовно представляли своє бачення врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, яке включає відновлення територіальної цілісності України та довгострокові гарантії безпеки для суверенітету та національної безпеки України від майбутньої агресії. Українські чиновники не сформулювали бажання поступитися територією Росії в обмін на мир, і заяви Зеленського узгоджуються з цією позицією", - йдеться у звіті.

"Українські офіційні особи продовжують сигналізувати про свою готовність брати участь у добросовісних мирних переговорах з представниками Росії на основі українського суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права, а офіційні особи Кремля продовжують називати такі переговори дивовижними та "ультиматумними" та закликати до врегулювання рівнозначно до капітуляції", - додали експерти.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії дав ексклюзивне інтерв'ю ВВС. Він заявив, що з підтримкою союзників Україна може "спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року".

"Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані, і будемо іти, наприклад, по формату Саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року", - сказав Зеленський.

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