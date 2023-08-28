Аналітики пояснили, чому не можна прирівнювати корупцію до держзради

Реалізація цієї ініціативи може призвести й до інших негативних наслідків.

Ідея президента України Володимира Зеленського прирівняти корупцію до держзради може негативно вплинути на майбутню євроінтеграцію країни. Адже це свідчить, що країна може боротися з корупцією лише засекречуючи відповідні справи.

Про це повідомили в антикорупційному русі Transparency International Ukraine.

Якщо прирівняти корупцію до держзради, це може погано вплинути на:

посилення верховенства права України;

захисту правами людини.

"Адже виходить, що іншим шляхом, крім засекречення справ щодо корупції, Україна неспроможна подолати цю проблему", – йдеться у повідомленні.

Також фахівці зазначили, що дана ініціатива криє в собі ознаки популізму і є "боротьбою із симптомами, а не з хворобою".

"Системні глобальні проблеми потребують таких же системних, а не популістичних і точкових рішень. Корупція – це державна зрада на метафоричному рівні, а не юридичному. Тому цей красивий лозунг вкрай складно впакувати в законодавство таким чином, щоб це не зламало довготривалу і комплексну боротьбу з корупцією в Україні загалом", – наголосили аналітики.

Ба біьше, СБУ, якій, можливо, передадуть повноваження щодо розслідування справ, пов'язаних з корупцією, вже займалася цим і фактично безуспішно.

"У 2013 році Україна мала найнижчі показники в Індексі сприйняття корупції – лише 25 балів", – зазначили фахівці.

У Transparency International Ukraine додали, що на тлі можливої передачі СБУ корупційних справ "також виникають застереження щодо спроможності служби уникати впливу, зокрема, з боку президентської вертикалі". Відповідно, "аполітичність її розслідувань може бути під сумнівом".

"Водночас подібні провадження передбачають безпрецедентні обмеження прав громадян, навіть у разі, коли ідеться суто про підозру в подібних злочинах. І в судах розгляди таких справ тривають теж дуже довго", – констатували в Transparency International Ukraine.

Також, за словами аналітиків, корупціонери не бояться навіть розстрілів

"Зрештою, досвід країн із найбільш суворим покаранням за корупцію, як, наприклад, Китай, показує, що навіть загроза розстрілу за хабарі не зменшує реальний рівень корупції в країні", – наголосили у Transparency International Ukraine.

Тим часом черговий корупційний скандал з Міноборони триває. Там наразі стверджують, що куртки для військових, які закупили у Туреччині точно були зимовими, а не літніми, як про це писали журналісти-розслідувачі.

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