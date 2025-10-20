- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
Аналітик назвав справжню мету атак РФ на Покровськ: під загрозою родовища газу та літію
Путіну потрібно терміново створити «картинку» перед зустріччю з Трампом, щоб довести — немає сенсу домовлятись із Зеленським, зазначив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.
Росія змінила тактику на Покровському напрямку і масово застосовує бронетехніку, хоча давно цього не робила.
Про це повідомив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі Ранок.LIVE.
Експерт заявив, що причина не стільки військова, скільки політична: Путіну потрібно терміново створити «картинку» перед зустріччю з Трампом, щоб довести — немає сенсу домовлятись із Зеленським.
За словами аналітика, росіяни кидають десятки одиниць техніки, знаючи, що прорвуться лише 20%. Але цього достатньо, щоб малі штурмові групи закріпились у міській забудові. Так сталося у Володимирівці, де бої вже точаться всередині населеного пункту.
«Найбільший тиск зараз саме на Покровському та Костянтинівському напрямках. Під загрозою Покровськ, Мирноград і Родинське. Там РФ зосередила до 120 тисяч окупантів. Їхня мета — конкретні родовища: коксівне вугілля, літій, і найбільші в Європі поклади сланцевого газу біля Слов’янська», — зазначив він.
Дмитро Снєгирьов наголосив, що в разі контролю України над цими родовищами ми маємо шанс отримати енергетичну незалежність. І окупанти це прекрасно розуміють, які ставки стоять.
Раніше ми писали про те, скільки звільнено територій та які втрати РФ в ході операції під Покровськом.