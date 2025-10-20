ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
29
Аналітик назвав справжню мету атак РФ на Покровськ: під загрозою родовища газу та літію

Путіну потрібно терміново створити «картинку» перед зустріччю з Трампом, щоб довести — немає сенсу домовлятись із Зеленським, зазначив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Світлана Несчетна
Покровськ

Покровськ / © Getty Images

Росія змінила тактику на Покровському напрямку і масово застосовує бронетехніку, хоча давно цього не робила.

Про це повідомив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі Ранок.LIVE.

Експерт заявив, що причина не стільки військова, скільки політична: Путіну потрібно терміново створити «картинку» перед зустріччю з Трампом, щоб довести — немає сенсу домовлятись із Зеленським.

За словами аналітика, росіяни кидають десятки одиниць техніки, знаючи, що прорвуться лише 20%. Але цього достатньо, щоб малі штурмові групи закріпились у міській забудові. Так сталося у Володимирівці, де бої вже точаться всередині населеного пункту.

«Найбільший тиск зараз саме на Покровському та Костянтинівському напрямках. Під загрозою Покровськ, Мирноград і Родинське. Там РФ зосередила до 120 тисяч окупантів. Їхня мета — конкретні родовища: коксівне вугілля, літій, і найбільші в Європі поклади сланцевого газу біля Слов’янська», — зазначив він.

Дмитро Снєгирьов наголосив, що в разі контролю України над цими родовищами ми маємо шанс отримати енергетичну незалежність. І окупанти це прекрасно розуміють, які ставки стоять.

Раніше ми писали про те, скільки звільнено територій та які втрати РФ в ході операції під Покровськом.

29
