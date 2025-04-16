Кривавий удар по Сумах: аналітики France 24 назвали цинічну мету Путіна

Удар РФ по Сумах 13 квітня. / © Associated Press

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Жахливий ракетний удар Росії по Сумах у Вербну неділю привернув увагу до цього північного українського регіону. Експерти кажуть, що наступ на Суми має на меті розтягнути оборонні лінії України та створити образ прогресу Росії на фронті – навіть тоді, коли війна на сході зайшла до глухого кута.

Про це повідомляє France 24.

РФ націлилася на Суми

"Щодня в Сумах ми бачили кілька сотень людей, які прибували до міста в пошуках притулку. Вони рятувалися від постійних атак безпілотників і артилерійських снарядів, які стали повсякденним явищем для селян, які живуть поблизу кордону", - розповів кореспондент Джеймс Андре.

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Ескалація розпочалася після того, як Росія повернула контроль над ділянкою в Курській області, відтісняючи українські сили та “переносячи імпульс до Україну". Суми – головне місто на їхньому шляху, - наголошує французьке видання.

Директор Євразійської демократичної ініціативи Пітер Залмаєв назвав удар РФ по центру Сум "опортуністичним злочином", що став можливим через близькість до кордону.

"Подвійні удари посилають сигнал про те, що Путіну все одно і що Трампу потрібно піти на ще більше поступок російській стороні. Вони показують, що Путін впевнений, що ще багато українських територій, які потрібно захопити, і ще багато життів, щоб забрати, перш ніж він захоче сісти за стіл переговорів", - наголосив Залмаєв.

Навіщо Кремлеві Суми

Під час візиту до Курська, Путін доручив військовим створити буферну зону вздовж кордону. Французький генерал у відставці Жером Пеллістранді каже, що поки рано говорити, чи хочуть росіяни захопити частину Сумської області чи створити буферну зону на кордоні.

“У будь-якому разі росіяни не пропустять тактичної можливості захопити територію та зруйнувати оборону України", - наголосив він.

На початку року Москва не контролювала жодної частини Сумщини. Станом на квітень - вже близько 95 км². Експерти кажуть, що швидкість, з якою Росія відбила Курськ, була досить несподіваною. Ба більше - росіяни все ще просуваються вперед.

Своєю чергою, українська армія краще оснащена, ніж восени. ЗСУ також створили міцнішу оборону, “хоча це обов’язково означає, що вони в основному відмовилися від надії відвоювати втрачену територію - принаймні військовим шляхом".

"Тим часом з російської сторони промисловість озброєнь у самому розпалі, і вони розпочали новий набір кадрів. І все ж вони все ще не можуть забезпечити вирішальний прорив… Це проблема для Путіна, якому не буде багато чого показати на щорічному параді до Дня Перемоги 9 травня", - додав генерал.

На думку аналітиків, Москва намагається показати перевагу на фронті, щоб схилити адміністрацію Трампа до поступок.

"Ми точно можемо сказати, що ця війна - це не лише бойові дії, а й уявлення про те, хто має перевагу - як усередині країни, так і за кордоном. Особливо це стосується Сполучених Штатів, які збираються відігравати важливу роль у будь-яких переговорах. Атаки на Суми вказують на те, що Росія намагається нав’язати США, що вона є стороною-переможцем і тому не повинна йти на поступки. І, здається, американці цілком можуть слухати", - наголошує Пеллістранді.

Послання Путіна

Найбільш смертоносна атака Росії цього року, удари по Сумах, висміяла спроби Вашингтона забезпечити припинення вогню в Україні, не кажучи вже про довготривалу мирну угоду, яку президент Дональд Трамп хвалився, що досягне за кілька днів.

Напад у Вербну неділю стався через два дні після того, як Путін прийняв спеціального представника Трампа Стіва Віткоффа для переговорів, які Кремль назвав “надзвичайно корисними та дуже ефективними”. Це сталося наступного дня після того, як президент США заявив журналістам, що переговори між Росією та Україною “йдуть добре”.

Пітер Залмаєв, директор Євразійської демократичної ініціативи, говорив про “опортуністичний злочин”, якому сприяла близькість міста до кордону, через що українська ППО не мала часу для реагування.

Подвійні удари “посилають сигнал про те, що Путіну байдуже і він зобов’язаний не дотримуватися угоди, і що Трампу потрібно піти на ще більше поступок російській стороні”, – сказав Залмаєв.

“Вони показують, що Путін впевнений, що ще багато українських територій, які потрібно захопити, і ще багато життів, щоб забрати, перш ніж він захоче сісти за стіл переговорів”, - наголосив він.

Нагадаємо, CNN повідомило, що США не підпишуть заяву G7 із засудженням балістичного удару по Сумах.

Дата публікації 14:09, 15.04.25 Кількість переглядів 25 Артюха звільнено через скандал про нагородження воїнів під час атаки Іскадерів