"Аналоговнєт": ЗСУ знищили новітню станцію супутникового зв’язку "Аурига" з РФ (відео)

Українські військові знищили новітню мобільну станцію супутникового зв’язку "Аурига", яка перебуває лише на озброєнні російської армії.

Відео знищення станції супутникового зв'язку оприлюднив канал "Оперативний ЗСУ" в Telegram.

На ролику видно, як українські захисники наводять на техніку окупантів ціль і завдають удару, після чого "Аурига" росіян спалахує.

"Ця "аналоговнєт" станція перебуває на озброєнні лише рфії, та була помічена в Сирії!", - йдется у повідомленні.

До слова, "Аурига" - це сучасна станція захищеного супутникового зв'язку між командуванням та передовими частинами армії. Її прийняли на озброєння Росії 2014 року. Станцію кілька разів помічали у Сирії.

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