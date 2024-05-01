Анатолій Шкрібляк розповів про підтримку наших захисників компанією «Добродія Фудз»

Ситуація на фронті залишається складною. Тому важливо не втрачати запал і регулярно допомагати Збройним силам України. До цього процесу мають активно долучатися і бізнес, і цивільні. Синергія приватних компаній, влади та звичайних громадян у підтриманні українських воїнів є важливою складовою для перемоги в цій жорстокій війні. Як і всі відповідальні та свідомі бізнеси, допомагає військовослужбовцям на фронті й «Добродія Фудз».

Про компанію «Добродія»

Це один із лідерів серед виробників вівсяних пластівців в Україні. Компанія має у своєму портфелі 55 товарних позицій, серед яких вівсяні й мультизлакові пластівці, крупи, порційні каші, гранола, готові сніданки, десерти, снеки. Продукція під ТМ «Добродія», San Grano, WOWOATS, YUMMOJI – це зразок високої якості. Під час її виробництва використовуються лише натуральні складники. До слова, це одне з найпотужніших і найсучасніших підприємств, яке виготовляє пластівці з зернових культур, а також продукти на їхній основі, не лише в Україні, а й у Європі. Продукція «Добродія Фудз» має попит на вітчизняному й закордонному ринках. Як повідомляло видання LB.ua, товарні позиції бренду були представлені на найбільшій у світі продовольчій виставці, яка відбулася в лютому цього року в місті Дубай (ОАЕ).

До того ж продуктовий портфель компанії регулярно поповнюється новинками. Про появу на ринку порційних каш на основі гречаних пластівців під ТМ «Добродія» нещодавно розповів акціонер «Добродія Фудз» Шкрібляк Анатолій Васильович у коментарі для видання «Інтерфакс-Україна». За його словами, наразі представлені пʼять смаків. Зокрема, доступні каші з куркою, моцарелою, Парменталем, молоком, яблуком і морквою, а також зі смаком трюфеля й сиру.

Як «Добродія Фудз» допомагає військовим

Анатолій Шкрібляк зазначив, що «Добродія Фудз» співпрацює з різними благодійними фондами. Нещодавно до одного з таких, а саме БФ «Мурашки», який займається приготуванням і відправленням на передову харчових продуктів довготривалого зберігання, компанія надіслала понад 30 тисяч порцій пластівців і мюслі. Їх передадуть воїнам на передову.

За словами Анатолія Шкрібляка, порційні пластівці й мюслі будуть корисними для наших захисників завдяки таким своїм перевагам:

Зручність. Паковання не займає багато місця, тому порційні пластівці чи мюслі комфортно брати з собою.

Швидкість приготування. Ці харчові продукти швидко й легко готуються.

Тривалість зберігання. Порційні каші й мюслі можуть довго зберігатися.

Корисний склад. Продукція ТМ «Добродія» та інших брендів містить вітаміни й мінерали, які необхідні для організму.

До слова, компанія регулярно передає військовим і постраждалим від російської агресії українцям гуманітарну допомогу. Анатолій Шкрібляк закликав долучатися до допомоги бізнес і цивільних, адже наша сила – у єдності. Лише спільними постійними зусиллями можна дати гідну відсіч підступному ворогу й вибороти мир і безпеку для України. Анатолій Шкрібляк також висловив вдячність тим, хто постійно підтримує Збройні сили України.