Андрію Єрмаку обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Андрій Єрмак

Реклама

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. Суддя Віктор Ногачевський частково задовольнив клопотання прокурорів САП.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Який запобіжний захід Єрмаку обрав суд

Отож, у справі Андрія Єрмака суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень.

Реклама

Окрім того, екскерівник ОП має здати паспорт для виїзду за кордон, дипломатичні паспорти та інші документи для виїзду за кордон. Єрмак також не може спілкуватися з фігурантами справи. Зокрема, з Олексієм Чернишовим, Тимуром Міндічем і з гадалкою «Вероніка Феншуй Офіс».

Нагадаємо, раніше Єрмаку було офіційно висунуто підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Санкція цієї статті є досить суворою та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Що відомо про справу «Династія»

Нагадаємо, колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак став офіційним підозрюваним у корупційній справі про будівництво елітної нерухомості під Києвом. Інформацію офіційно підтвердили в САП.

Реклама

За версією НАБУ та САП, Єрмак був частиною організованої групи, яка «відмила» 460 мільйонів гривень. Гроші вкладали в будівництво розкішних котеджів у селі Козин на Київщині (містечко «Династія»).

Йдеться про зведення чотирьох приватних резиденцій площею близько 1000 кв. м кожна. Вартість одного такого будинку оцінюють у 2 мільйони доларів, а земля під ними коштує понад 6 мільйонів доларів.

Згодом, захист Андрія Єрмака отримав клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Адвокат заперечує причетність колишнього очільника ОП до легалізації коштів і називає підозру безпідставною.

Окрім цього, НАБУ і САП оголосили підозри ще шістьом учасникам організованої групи, яку викрили на відмиванні великих сум грошей. Зокрема, серед підозрюваних — колишній віцепрем’єр та бізнесмен (фігурант справи «Мідас» 2025 року). За даними джерел ЗМІ, йдеться про Олексія Чернишова й Тимура Міндіча.

Реклама

Секретні прізвиська: хто є хто у справі?

Слідство з’ясувало, що учасники проєкту використовували кодові імена для конспірації:

«Хірург» або «R2» — Андрій Єрмак . За даними детективів, він особисто затверджував дизайн свого маєтку навіть у розпал війни влітку 2022 року.

«Че Гевара» — Олексій Чернишов (ексміністр). Він виступав куратором будівництва.

«Карлсон» — Тимур Міндіч. Його вважають організатором та головним спонсором проєкту.

Наразі Єрмаку інкримінують легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ). Це особливо важка стаття, що передбачає тривалий тюремний термін.

Новини партнерів