Андрій Бєдняков про рідний Маріуполь: "Я не знаю, що з моєю квартирою"

Український ведучий Андрій Бєдняков розповів про своє рідне місто Маріуполь і зізнався, що не знає, чи вцілів його будинок.

За словами ведучого, поки у місті був зв'язок і перебували його знайомі, він отримував інформацію. Втім, зараз він нічого не знає про рідний район. Говорячи про улюблені місця в Маріуполі, Бєдняков зізнався, що мріє повернутися до своєї квартири:

"Мені Маріуполь весь подобається. Звичайно, є якісь місця пов'язані з тобою більше, якісь менше. Найулюбленіше місце – це моя квартира, мій дім, мій двір. Стосовно свого району, своєї вулиці я нічого не знаю, тому що там коли були мої знайомі, я отримував якусь інформацію. А тепер вже досить таки довго не отримую жодної інформації. Що там відбувається, я не знаю. Хтось поїхав, а з кимось нема зв'язку до сьогодні і це найскладніше", - прокоментував шоумен у програмі "Слава+".

Також він підтвердив, що вулицями Маріуполя їздили гучномовці і з них розповідали, що Києва вже немає, Одесу вже захопили. "Люди взагалі без інформації були, вони не розуміли що відбувається", - сказав Бєдняков.

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