Андрій Хливнюк на тлі військової амуніції станцював кумедний танець і потішив українців

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початком повномасштабної війни РФ проти України пішов до тероборони, показав, що на війні є місце й гарному настрою.

Так, на сторінці в Instagram музикант розмістив коротке відео, на якому у формі танцює та співає хіт гурту Arabesque Midnight Dancer. Свої танцювальні вміння з усмішкою і дещо забувши слова Хливнюк демонструє на тлі військової амуніції.

Шанувальники "Бумбоксу" зазначили, що Хливнюк у цей дуже непростий час підняв їм настрій і подякували артисту за це: "Дякую вам за те, що ви робите. Не припиняйте танцювати і змушувати всіх усміхатися", "новий флешмоб", "обожнюю за вокал, за гумор і за силу духу", "це хіт, танець – рівень Майкл Джексон".

Зазначимо, що наприкінці березня Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл. Музикант отримав поранення в обличчя. На щастя, життю Андрія нічого не загрожувало. Після декілька днів у лікарні виконавець знову повернувся на передову.

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