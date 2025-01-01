Андрій Хливнюк зустрів Новий рік на фронті і розкрив, на якому напрямку служить

Лідер гурту "Бумбокс", український співак Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабної війни захищає Україну від окупантів, вийшов на зв'язок.

Зокрема, артист повідомив про подвійне свято. Так, виконавець на фронті зустрів Новий 2025 рік. Та не лише це святкував співак. В Андрія Хливнюка 31 грудня був день народження. Артистові виповнилося 45 років.

Тож, співак вийшов до підписників на зв'язок та подякував за привітання. Окрім того, виконавець висловив вдячність всім, хто донатить кошти на благодійний фонд, які потім підуть на купівлю FPV. До слова, сам Андрій Хливнюк нині служить на Херсонському напрямку, про що він повідомив у своєму Instagram.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

"Друзі, всіх зі святами зимовими. Мене з днем народження. Привіт з прохолодної, але нормальної Херсонщини. І це відео подяки всім, хто написав, полайкав і привітав з днем народження. На жаль, не всім я мав змогу відповісти. Дякую вам величезне за вашу увагу і за допомогу на фонд. Збір на FPV для українського війська триває. Долучайтеся, якщо є змога така. Кращого вам року, ніж минув", - зазначив Андрій Хливнюк.

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