Андрій Матюха: освіта, технології та молодь — як інвестиція у сильну Україну Актуально
Фонд під керівництвом Андрія Матюхи вже кілька років розвиває напрямки, що реально змінюють життя молодих українців: освіта, спорт і цифрові технології. Мета проста — дати дітям інструменти, які допоможуть їм самостійно будувати майбутнє.
«Клуб Супергероїв» — місце, де діти отримують віру у власні сили
Ініціатива діє в межах програми Favbet Kids, яку реалізує фонд під керівництвом Андрія Матюхи. У 2023 році проєкт навіть відзначили на національному конкурсі комунікаційників. І недарма.
«Клуб Супергероїв» працює одразу в кількох напрямах — IT-курси, «Сила у знаннях» та «Сильніші разом». Усе це не про про реальні можливості для дітей.
Сотні підлітків безкоштовно займаються спортом. Понад 5,5 тисячі школярів отримали шкільне приладдя, а діти з сімей військовослужбовців та ВПО навчаються програмуванню та відкривають для себе ІТ-світ. Усе це завдяки ініціативам фонду.
«Такі проєкти — це спосіб дати емоційну опору і допомогти вирости поколінню, яке мислить самостійно, бере відповідальність і вміє діяти», — каже Андрій Матюха.
Доступ до технологій там, де його не було
Ще до початку повномасштабної війни команда Андрія Матюхи взялася оновлювати сільські бібліотеки, перетворюючи їх на місця з цифровим доступом і живим спілкуванням. Разом із Міністерством цифрової трансформації, Офісом Президента та Українською бібліотечною асоціацією фонд забезпечив 4300 комп’ютерами бібліотеки у 15 областях України.
Для мешканців маленьких громад це стало справжнім проривом. Там, де ще вчора не було навіть стабільного інтернету, сьогодні діти вчаться онлайн, дорослі проходять курси, а бібліотеки знову наповнені людьми.
Ця ініціатива про рівні можливості, про те, щоб кожна громада мала доступ до знань і розвитку, незалежно від того, наскільки далеко вона від столиці.
Андрій Матюха підтримав спортивну спадщину
У 2023 році за ініціативи Андрія Матюхи українською мовою вийшла біографія Дарійо Срни — легендарного хорватського футболіста та колишнього капітана донецького «Шахтаря».
Видання історії Срни став способом зберегти дух великих спортивних подій, що об’єднували мільйони українських уболівальників.
Освіта — не привілей, а право
Андрій Матюха переконаний, що якісна освіта має бути доступною кожному, незалежно від місця народження чи соціального статусу.
«Ми будуємо країну, де кожна дитина має рівний шанс на знання й розвиток. Освіта — це не бонус і не привілей, а базове право. Якщо ми хочемо бачити сильну, незалежну Україну, маємо почати з простого: дати кожному без винятків можливість навчатися й зростати», — каже Андрій Матюха.