Андрій Матюха підтримав майстер-клас «Квиток в ІТ» в Дніпрі для дітей з вразливих категорій.

На подію зібралися 65 дітей із різних куточків України. Більшість із них — переселенці, діти військових, сироти та підлітки з інших соціально вразливих категорій. Для учасників майстер-клас став унікальною можливістю безпосередньо познайомитися з ІТ-сферою та відчути її практичний аспект.

Діти працювали з реальними інструментами, вивчали стартапи, маркетинг, вебдизайн, апаратне програмування, монтаж відео, управління ІТ-проєктами, моушн-дизайн та візуальний сторітелінг. Кожне заняття супроводжувалося практикою й порадами наставників.

Фінальні кейси дозволили учасникам перевірити власні навички та спробувати себе в командній роботі. Частина підлітків отримала запрошення до безкоштовного навчання в IT-таборі GoFriends IT Academy.

«Діти продемонстрували неймовірну зацікавленість і відповідальність. Фінальний логічний тест показав високий рівень підготовки всіх учасників, що рідко трапляється. Ми хочемо, щоб кожен отримав можливість реалізувати себе у сфері ІТ, розвивати навички і відчути, що його ідеї важливі», — зазначили організатори проєкту.

Андрій Матюха продовжує підтримку освітніх програми для українських підлітків

Програма IT kids, у межах якої проходить Build Up, діє з 2023 року. За цей час понад 1100 дітей пройшли безкоштовне навчання. Курс «Новий Python» опанували 352 учасники, серед яких 156 — діти військових та переселенців. Курс Scratch охопив 780 учнів.