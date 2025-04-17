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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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30
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1 хв

Андрій Матюха підтримав Охматдит: лікарня отримала систему Thompson для складних операцій Актуально

У столичному «Охматдиті» встановлено надсучасну хірургічну систему Thompson, яка вже активно використовується в найкращих клініках світу. Закупівлю підтримали Фонд Андрія Матюхи та фонд Good Donations.

Андрій Матюха підтримав Охматдит: лікарня отримала систему Thompson для складних операцій

Ретракторна система Thompson — це передове рішення для хірургів. Її основні переваги:

  • широке поле огляду;

  • оптимізація роботи хірургів;

  • скорочення тривалості наркозу для дитини;

  • делікатне втручання, особливо важливе для новонароджених;

  • зниження навантаження на лікаря.

Повний комплект коштував понад 2,2 мільйона гривень. Однак інвестиція у здоров’я дітей — завжди безцінна.

«Ми не вагалися, адже мова про дітей. Це наша спільна відповідальність — забезпечити лікарів якісними інструментами», — підкреслив Андрій Матюха.

Фонд відомий системною допомогою у сфері медицини. Закупівля Thompson — не виняток, а продовження курсу на підтримку медичних установ, особливо тих, що працюють з дітьми.

Цього разу спільно з Good Donations вдалося забезпечити лікарів повноцінною системою, яка прослужить багато років.

Щороку відділення ургентної хірургії проводить понад 300 операцій. Відтепер кожна з них проходитиме з більшим рівнем точності та безпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
30
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