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Андрій Матюха підтримав Охматдит: лікарня отримала систему Thompson для складних операцій Актуально
У столичному «Охматдиті» встановлено надсучасну хірургічну систему Thompson, яка вже активно використовується в найкращих клініках світу. Закупівлю підтримали Фонд Андрія Матюхи та фонд Good Donations.
Ретракторна система Thompson — це передове рішення для хірургів. Її основні переваги:
широке поле огляду;
оптимізація роботи хірургів;
скорочення тривалості наркозу для дитини;
делікатне втручання, особливо важливе для новонароджених;
зниження навантаження на лікаря.
Повний комплект коштував понад 2,2 мільйона гривень. Однак інвестиція у здоров’я дітей — завжди безцінна.
«Ми не вагалися, адже мова про дітей. Це наша спільна відповідальність — забезпечити лікарів якісними інструментами», — підкреслив Андрій Матюха.
Фонд відомий системною допомогою у сфері медицини. Закупівля Thompson — не виняток, а продовження курсу на підтримку медичних установ, особливо тих, що працюють з дітьми.
Цього разу спільно з Good Donations вдалося забезпечити лікарів повноцінною системою, яка прослужить багато років.
Щороку відділення ургентної хірургії проводить понад 300 операцій. Відтепер кожна з них проходитиме з більшим рівнем точності та безпеки.