Андрій Матюха підтримав Охматдит: лікарня отримала систему Thompson для складних операцій

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Ретракторна система Thompson — це передове рішення для хірургів. Її основні переваги:

широке поле огляду;

оптимізація роботи хірургів;

скорочення тривалості наркозу для дитини;

делікатне втручання, особливо важливе для новонароджених;

зниження навантаження на лікаря.

Повний комплект коштував понад 2,2 мільйона гривень. Однак інвестиція у здоров’я дітей — завжди безцінна.

«Ми не вагалися, адже мова про дітей. Це наша спільна відповідальність — забезпечити лікарів якісними інструментами», — підкреслив Андрій Матюха.

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Фонд відомий системною допомогою у сфері медицини. Закупівля Thompson — не виняток, а продовження курсу на підтримку медичних установ, особливо тих, що працюють з дітьми.

Цього разу спільно з Good Donations вдалося забезпечити лікарів повноцінною системою, яка прослужить багато років.

Щороку відділення ургентної хірургії проводить понад 300 операцій. Відтепер кожна з них проходитиме з більшим рівнем точності та безпеки.