Андрій Матюха відкриває доступ до IT-освіти для дітей із соціально вразливих категорій

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Подія стала продовженням освітнього майстер-класу «Квиток в IT», що раніше відбувся в Києві. У межах програми учасники ознайомилися з 12 напрямами цифрових професій — від програмування й тестування до кібербезпеки, UI/UX-дизайну та робототехніки. Формат передбачав практичні сесії в мінігрупах та живу комунікацію з фахівцями. Частину занять провели старші учні GoFriends IT Academy — підлітки, які вже мають досвід у сфері технологій.

Освітні можливості для дітей у межах благодійної програми IT Kids Андрія Матюхи

Майстер-клас «Квиток в IT» проводиться в рамках програми IT Kids, яку благодійний фонд під керівництвом Андрія Матюхи впроваджує з 2023 року. У її межах діти з різних регіонів України мають змогу здобути базові цифрові навички. Одним із перших кроків став курс «Новий Python», організований спільно з мережею Code Club Україна. Його пройшли 352 дитини, зокрема понад 150 — з родин військових і переселенців.

Пізніше стартував курс зі Scratch, у якому взяли участь ще 780 дітей. Загалом у навчальних програмах уже долучилися понад 1100 учасників. Усі заняття є безкоштовними та відкритими для дітей, незалежно від соціального чи географічного статусу.

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Андрій Матюха зазначає: «Ми переконані, що доступ до якісної освіти не має залежати від місця проживання чи життєвих обставин. Саме тому наші ініціативи спрямовані на те, щоб створити можливості для тих, хто зазвичай їх не має».

Після заходу всі учасники отримали запрошення долучитися до літнього навчального табору GoFriends IT Academy. У цьому форматі підлітки не лише вивчають програмування, а й працюють над власними проєктами, проходять тестування та мають шанс потрапити до довгострокових програм Academy.

Залучення підлітків до сучасної технологічної освіти — один із пріоритетних напрямів діяльності фонду під керівництвом Андрія Матюхи. Серед попередніх ініціатив — технічна підтримка українських шкіл, що дало змогу дітям у постраждалих регіонах продовжити навчання попри складні обставини.