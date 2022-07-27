Українською авіацією завдано 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.
«Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський розповів, що потрібно ЗСУ, щоб взяти під контроль всю ситуацію на фронті.
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