Українською авіацією завдано 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.

«Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський розповів, що потрібно ЗСУ, щоб взяти під контроль всю ситуацію на фронті.

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