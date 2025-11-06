Анджеліна Джолі перетнула кордон пішки: Politico про деталі несподіваного візиту до України

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Акторка та громадська діячка Анджеліна Джолі здійснила свій другий візит до України від початку повномасштабного вторгнення. Зірка приїхала до прифронтового Херсона у ролі посла ЮНІСЕФ. Однак її неоголошений візит виявився несподіванкою для української влади та був затьмарений інцидентом з працівниками ТЦК, деталі якого наразі не мають офіційного підтвердження.

Про це пише Politico з посиланням на українського топпосадовця.

Перетин кордону пішки

Це був другий візит голлівудської зірки до України з лютого 2022 року. Раніше акторка відвідувала Львів. За інформацією видання, Джолі прибула до Херсона у вівторок, 4 листопада, щоб побачити на власні очі лінію оборони України проти російської агресії.

Однак український чиновник повідомив, що Джолі не інформувала уряд про свій намір приїхати. Ба більше, акторка перетнула український кордон пішки, без привертання зайвої уваги.

Інцидент з ТЦК

За даними видання, увага до команди супроводу Джолі виникла після інциденту на блокпосту. Джерело повідомило, що член команди посла ЮНІСЕФ мав «інцидент із місцевими військовими рекрутерами» і влада наразі з’ясовує, що саме сталося.

Окремо Сухопутні війська ЗСУ оприлюднили, а потім видалили заяву, в якій стверджували, що мобілізованою особою був саме водій зірки. Пізніше військові повідомили журналістам, що вони не можуть ні підтвердити, ні спростувати деталі інциденту.

«Інформація, що поширюється у ЗМІ, є викривленою, наразі триває розслідування та з’ясовуються всі обставини», — заявили в Сухопутних військах ЗСУ.

Миколаївський ТЦК підтвердив Politico сам факт інциденту, додавши, що водій Анджеліни Джолі виявився військовим резервістом і йому було наказано з’явитися на військову перепідготовку.

Наразі неясно, чи був водій негайно відправлений на перепідготовку, чи йому доведеться з’явитися пізніше. Представник Анджеліни Джолі відмовився від коментарів.

Нагадаємо, джерела ТСН.ua в Силах оборони не підтвердили мобілізацію члена команди супроводу Джолі, але й не спростували це.