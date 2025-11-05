Анджеліна Джолі в ТЦК: Мережа вибухнула мемами

Меми про Анджеліну Джолі в ТЦК / © скриншот

На повідомлення про те, що голлівудська зірка Анджеліна Джоллі, яка 5 листопада перебувала у Херсоні, начебто приїжджала «визволяти» свого охоронця із Миколаївського ТЦК, бурхливо відреагували українці у соцмережах.

ТСН.ua зібрав найяскравіші меми, які з’явилися у Мережі.

Користувачі соцмереж з приводу цього інциденту згадують у своїх жартах і найвідомішого персонажа актриси — Лару Крофт і її колишнього чоловіка Бреда Пітта.

Раніше джерела ТСН.ua в Силах оборони України не підтвердили мобілізацію чоловіка, якого називають охоронцем Анджеліни Джоллі, але й не спростували це.

