916
1 хв

Анджеліна Джолі в ТЦК: Мережа вибухнула мемами

Користувачі соцмереж згадують у своїх жартах Лару Крофт і Бреда Пітта.

Меми про Анджеліну Джолі в ТЦК

Меми про Анджеліну Джолі в ТЦК / © скриншот

На повідомлення про те, що голлівудська зірка Анджеліна Джоллі, яка 5 листопада перебувала у Херсоні, начебто приїжджала «визволяти» свого охоронця із Миколаївського ТЦК, бурхливо відреагували українці у соцмережах.

ТСН.ua зібрав найяскравіші меми, які з’явилися у Мережі.

Користувачі соцмереж з приводу цього інциденту згадують у своїх жартах і найвідомішого персонажа актриси — Лару Крофт і її колишнього чоловіка Бреда Пітта.

Раніше джерела ТСН.ua в Силах оборони України не підтвердили мобілізацію чоловіка, якого називають охоронцем Анджеліни Джоллі, але й не спростували це.

Нагадаємо, у середу, 5 листопада, низка Telegram-каналів поширила інформацію та відео про начебто затримання на півдні України військовослужбовцями ТЦК охоронця відомої акторки Анджеліни Джолі. Сама акторка начебто теж прибула до будівлі ТЦК допомогти охоронцеві.

