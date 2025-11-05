- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 916
- Час на прочитання
- 1 хв
Анджеліна Джолі в ТЦК: Мережа вибухнула мемами
Користувачі соцмереж згадують у своїх жартах Лару Крофт і Бреда Пітта.
На повідомлення про те, що голлівудська зірка Анджеліна Джоллі, яка 5 листопада перебувала у Херсоні, начебто приїжджала «визволяти» свого охоронця із Миколаївського ТЦК, бурхливо відреагували українці у соцмережах.
ТСН.ua зібрав найяскравіші меми, які з’явилися у Мережі.
Користувачі соцмереж з приводу цього інциденту згадують у своїх жартах і найвідомішого персонажа актриси — Лару Крофт і її колишнього чоловіка Бреда Пітта.
Раніше джерела ТСН.ua в Силах оборони України не підтвердили мобілізацію чоловіка, якого називають охоронцем Анджеліни Джоллі, але й не спростували це.
Нагадаємо, у середу, 5 листопада, низка Telegram-каналів поширила інформацію та відео про начебто затримання на півдні України військовослужбовцями ТЦК охоронця відомої акторки Анджеліни Джолі. Сама акторка начебто теж прибула до будівлі ТЦК допомогти охоронцеві.