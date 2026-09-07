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Анджеліна Джолі відвідала боксерський клуб у Харкові з сином: що вони робили
Анджеліна Джолі несподівано з’явилася у Харкові. Її син тренувався з українськими військовими.
Відома акторка Анджеліна Джолі під час нещодавніх відвідин містами України завітала до Харкова. Разом зі своїм сином Ноксом голлівудська зірка побувала у місцевому боксерському клубі Spadkoyemets, де хлопець узяв участь у тренуванні поруч із українськими військовослужбовцями.
Про це повідомила Федерація боксу України.
У спортивній організації зазначили, що візит зіркової гості став несподіванкою для відвідувачів закладу.
«Звичайний тренувальний день у залі раптом набув несподіваного продовження. Серед гостей клубу опинилася одна з найвідоміших актрис світу. Її син Нокс разом з українськими захисниками провів у клубі тренування з тайського боксу», — йдеться у публікації.
За словами авторів допису, у харківському боксерському залі «одного дня зустрілися спорт, українські захисники та одна з найвідоміших актрис світу».
Нагадаємо, голлівудська акторка та гуманітарна діячка Анджеліна Джолі, ймовірно, знову приїхала до України. Упродовж 29-30 серпня зірку нібито бачили у Львові, Тернополі, Кременчуці.
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