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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
368
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Анджеліна Джолі відвідала боксерський клуб у Харкові з сином: що вони робили

Анджеліна Джолі несподівано з’явилася у Харкові. Її син тренувався з українськими військовими.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Анджеліна Джолі відвідала боксерський клуб у Харкові з сином

Анджеліна Джолі відвідала боксерський клуб у Харкові з сином / © Федерація боксу України

Відома акторка Анджеліна Джолі під час нещодавніх відвідин містами України завітала до Харкова. Разом зі своїм сином Ноксом голлівудська зірка побувала у місцевому боксерському клубі Spadkoyemets, де хлопець узяв участь у тренуванні поруч із українськими військовослужбовцями.

Про це повідомила Федерація боксу України.

У спортивній організації зазначили, що візит зіркової гості став несподіванкою для відвідувачів закладу.

«Звичайний тренувальний день у залі раптом набув несподіваного продовження. Серед гостей клубу опинилася одна з найвідоміших актрис світу. Її син Нокс разом з українськими захисниками провів у клубі тренування з тайського боксу», — йдеться у публікації.

За словами авторів допису, у харківському боксерському залі «одного дня зустрілися спорт, українські захисники та одна з найвідоміших актрис світу».

Нагадаємо, голлівудська акторка та гуманітарна діячка Анджеліна Джолі, ймовірно, знову приїхала до України. Упродовж 29-30 серпня зірку нібито бачили у Львові, Тернополі, Кременчуці.

Раніше амбасадорку доброї волі ЮНІСЕФ помітили в полтавському ресторані Premier Hotel Palazzo. Ймовірно, вона перебувала у місті проїздом.

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