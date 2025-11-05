Анджеліні Джолі в Україні довелося йти до ТЦК: як візит до Херсона обернувся скандалом

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі відвідала Херсон / © ТСН.ua

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі приїхала з візитом до прифронтового міста Херсон, яке перебуває під постійними обстрілами.

Це вже другий візит кінозірки до України після початку повномасштабної війни, Попередній був у квітні 2022 року у Львові, де вона відвідувала дітей, поранених під час ракетних ударів, і вимушених переселенців.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про приїзд Анджеліни Джолі на південь України.

Анджеліна Джолі в Херсоні

Кадрами подорожі популярної американської акторки на південь України рясніють соцмережі. На них голлівудська зірка в бронежилеті і грається з дітьми.

Як повідомляють ЗМІ, ймовірно, Джолі прибула до України з гуманітарною місією, адже вона є спеціальним посланцем Агентства у справах біженців міжнародної організації ООН.

© фото з соцмереж

За попередньою інформацією, зірка побувала в херсонських медичних установах (пологововому будинку та дитячій лікарні) і поспілкувалася з маленькими українцями, які щодня страждають від посилених обстрілів з боку держави-терористки РФ.

© фото з соцмереж

Також відомо, що начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько подарував Анджеліні Джолі пам’ятну монету «Херсон», на якій зображено площу «Свободи» — місце мітингів під час окупації, та стелу на в’їзді до міста.

Наразі точна ціль візиту кінозірки до прифронтового міста залишається невідомою.

Охоронця кінозірки затримав ТЦК

Згодом низка Telegram-каналів поширила інформацію про начебто затримання військовослужбовцями ТЦК охоронця відомої акторки Анджеліни Джолі. Сама вона начебто теж прибула до будівлі ТЦК допомогти охоронцеві.

Про це, зокрема, повідомив нардеп Олексій Гончаренко в соцмережі.

«Про охоронця Джолі — підтверджую, це правда. Його дійсно забрали до ТЦК і хотіли мобілізувати», — написав він.

Дата публікації 18:39, 05.11.25 Кількість переглядів 592 Представники ТЦК зупинили охоронця Анджеліни Джолі і намагались його мобілізувати

Своєю чергою Telegram-канал «Миколаївський Ваньок» повідомляв, що чоловік, якого затримали працівники ТЦК, є громадянином України, окрім того, він не є водієм чи особистим охоронцем зірки.

«У списку конвою Джолі його дійсно чомусь немає. З ТЦК його ніхто не забирав — він усе ще проходить ВЛК і чекає на свою особисту справу (власне, перебуває в ТЦК. Яким чином він опинився у цьому конвої — наразі невідомо», — йдеться у повідомленні.

Джерела УНІАН уточнили, що подія сталася 4 листопада під час перевірки осіб на блокпосту біля міста Південноукраїнськ. Там зазначили, що у громадянина П. 1992 року народження були відсутні військово-облікові документи.

Його супроводили до відділу Вознесенського районного ТЦК та СП, де з’ясувалося, що чоловік немає підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації.

За висновком ВЛК від червня 2025 року громадянин П. визнаний придатним для несення служби в тилових підрозділах, як-от частини забезпечення, логістики, зв’язку, медичні заклади та навчальні центри. Також повідомляється, що на цей час він готується до мобілізації.

Водночас як наголосили джерела ТСН.ua у Силах оборони України, чоловіка силоміць не затримували.

«Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав у своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону», — повідомило для ТСН.ua високопоставлене джерело в Силах оборони України.

Два джерела ТСН.ua не підтвердили мобілізацію чоловіка, але й не спростували це.

Відомості про перебування кінозірки в ТЦК теж суперечливі.

«З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала і попросилася до вбиральні», — повідомили джерела ТСН.ua.

Візити кінозірки до України та підтримка на початку повномасштабного вторгнення

Ще на початку повно-масштабного вторгнення Анджеліна Джолі однією з перших підтримала і разом з колегами з ООН допомагала українцям. Вона також неодноразово висловлювала підтримку Україні на міжнародній арені, звертаючи увагу на гуманітарну кризу та воєнні злочини.

Джолі є послом доброї волі ЮНІСЕФ і використовує свій статус для привернення уваги до потреб українських дітей і сімей, постраждалих від війни, а також для підтримки медичних та соціальних програм в Україні.

У квітні 2022-го вона наважилася особисто приїхати до Львова. Знаменитість тоді встигла поспілкуватися з переселенцями та волонтерами.

Анджеліна Джолі у Львові (3 фото) © t.me/UkrzalInfo © Фото Наталки Волосацької/ТСН © Фото Наталки Волосацької/ТСН

Окрім того, Джолі зазнімкували в одній із кавярень міста, і те фото швидко поширилося Мережею та обросло мемами. Адже хлопець, який сидів поруч, навіть не помічав, хто був біля нього.

© Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Меми про Джолі та ТЦК заполонили Мережу

Українці миттєво відреагували на ситуацію з Анджеліною Джолі та ТЦК новою порцією мемів. Зокрема, користувачі жартують, що чоловік, якого затримали, міг бути колишнім чоловіком акторки Бредом Піттом:

© скриншот © скриншот © скриншот © скриншот © скриншот © скриншот

Дехто припустив, що затриманим міг виявитися хлопець зі львівської кав’ярні:

© скриншот

Не забарилися і дописи про саму Джолі:

© скриншот

© скриншот

