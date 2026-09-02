Анджеліна Джолі знову в Україні: де цього разу несподівано помітили акторку

Анджеліну Джолі помітили у Полтаві

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В Україні знову помітили голлівудську акторку та громадську діячку Анджеліну Джолі. На цей раз її помітили в одному з ресторанів Полтави. Кадрами зі знаменитістю у своєму Instagram поділилася місцева жителька.

Анджеліну Джолі помітили у Полтаві

Амбасадорку доброї волі ЮНІСЕФ помітили в полтавському ресторані Premier Hotel Palazzo. Ймовірно, вона перебувала у місті проїздом.

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Кадри з Анджеліною Джолі опублікувала місцева жителька Яна Нікітченко, яка прийшла до закладу поснідати перед тренуванням і опинилася за столиком навпроти зірки.

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За словами містянки, Джолі мала чудовий вигляд, однак зробити спільне фото з нею не дозволили.

«Мій шок просто був у шоці. Зустріти Анджеліну Джолі у Полтаві — це якийсь сюжет, який я сама ніколи б не придумала. Ну і, схоже, сьогодні мені випав джекпот», — поділилася враженнями українка.

Вона додала, що їй було складно опанувати емоції від такої зустрічі і її руки самі потягнулися до телефону, аби зафільмувати Джолі.

«Я, звісно, намагалася… але руки самі потягнулися до телефону. Тому тисячу разів вибачаюся, але я таки трошки її зняла. Ну а як тут втриматися», — пояснила жінка.

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На опублікованому відео голлівудська акторка спілкується з чоловіком у футболці із символікою Legacy of War Foundation — міжнародного благодійного фонду, що допомагає цивільним у зонах військових конфліктів.

Факт візиту кінозірки до Полтави підтвердили джерела «Суспільного». Відомо, що вона зупинилася в закладі харчування при готелі. Офіційних коментарів щодо мети свого приїзду до України Анджеліна Джолі поки не надавала.

Анджеліну Джолі знову помітили в Україні

Нагадаємо, у соцмережах та місцевих Telegram-каналах з’явилася інформація про ймовірний приїзд голлівудської акторки та гуманітарної діячки Анджеліни Джолі до України. Упродовж 29–30 серпня повідомлялося, що її нібито бачили у Львові, Тернополі, Кременчуці та Харкові.

Зокрема, тернопільський ресторан «Старий Млин» оприлюднив відео з камер спостереження, стверджуючи, що зірка завітала до них скуштувати борщ. Про її візит також згадав волонтер Сергій Стерненко.

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Попри оприлюднені кадри та фотографії жінок, схожих на акторку, якість матеріалів не дозволяє достовірно встановити її особу. Наразі офіційного підтвердження візиту немає: сама Анджеліна Джолі та її представники жодних заяв про перебування в Україні не робили, тому говорити про її приїзд як про підтверджений факт зарано.

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