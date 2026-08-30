Анджеліна Джолі знову в Україні?: Мережа обговорює нові фото зірки в декількох містах

Анджеліна Джолі Фото ілюстративне / © Getty Images

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Голлівудська акторка та гуманітарна діячка Анджеліна Джолі, ймовірно, знову приїхала до України. Упродовж 29-30 серпня зірку нібито бачили у Львові, Тернополі, Кременчуці.

Про це з’явилися повідомлення в соцмережах та місцевих Telegram-каналах.

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Водночас офіційного підтвердження візиту Джолі наразі немає. Сама акторка не повідомляла про перебування в Україні, а її представники також не робили відповідних заяв.

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Джолі нібито бачили у Львові

Перші повідомлення про можливий приїзд знаменитості з’явилися 29 серпня у львівських Telegram-каналах. Зокрема, канал «Типовий Львів» повідомив, що Джолі нібито прямувала до міста.

«Ексклюзивна інформація: Анджеліна Джолі в ці хвилини підʼїжджає до Львова — наші підписники кажуть, що бачили її у супроводі охорони», — написав «Типовий Львів».

Автори допису посилалися на інформацію від підписників, які начебто бачили акторку в супроводі охорони.

Водночас жодних переконливих доказів на підтвердження цієї інформації оприлюднено не було.

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Анджеліна Джолі нібито приїхала до України Фото Типовий Львів

У Тернополі опублікували відео з ресторану

Згодом з’явилася інформація про можливу появу Джолі в Тернополі. Місцевий Telegram-канал «Файне місто» повідомив, що голлівудська зірка нібито побувала в ресторані «Старий Млин».

Сам заклад опублікував в Instagram відео з камер спостереження, датоване 29 серпня. На кадрах видно жінку, яка зовні схожа на Анджеліну Джолі. Вона заходить до ресторану разом із супроводом та сідає за столик.

Представники ресторану при цьому заявили, що їхньою гостею була саме Джолі. У закладі також написали, що акторка скуштувала українські страви.

«Іноді, щоб закохатися в Україну, достатньо однієї ложки справжнього українського борщу», — йдеться у дописі ресторану.

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Однак відео не дає змоги достовірно встановити особу жінки. Її обличчя недостатньо добре видно, тому стверджувати, що на записі справді Анджеліна Джолі, наразі не можна.

Фото ОК Кременчук

30 серпня Джолі нібито помітили у Кременчуці

Наступного дня з’явилася ще одна версія щодо місця перебування акторки. «Кременчук Оперативний» оприлюднив фотографії жінки у пальті та великих темних окулярах.

За інформацією авторів каналу, їхні підписники нібито впізнали в ній Джолі та повідомили, що бачили її в одному з торгових центрів Кременчука.

На фото справді можна помітити певну схожість із голлівудською акторкою. Водночас якість знімків також не дозволяє достовірно встановити її особу.

Тим часом волонтер та ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко написав, що «Анджеліна Джолі знову відвідала Україну».

«Акторку помітили у Тернополі та Харкові», — додав він.

Чи справді Анджеліна Джолі втретє приїхала в Україну

Наразі говорити про третій візит Джолі до України як про встановлений факт зарано. Інформація про її можливе перебування у Львові, Тернополі та Кременчуці поширюється переважно через місцеві канали та соцмережі.

Офіційних заяв від самої акторки або її представників станом на 30 серпня немає.

Водночас Джолі вже двічі приїжджала до України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час попередніх візитів вона зустрічалася з українцями та відвідувала міста, які постраждали від війни.

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