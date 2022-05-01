Анджеліна Джолі сама захотіла приїхати до України, ООН тут ні до чого – представник організації

Анджеліна Джолі сама захотіла приїхати до України, ООН тут ні до чого – представник організації

Голлівудська акторка та пані посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі до України завітала за власною ініціативою.

Про це розповів офіційний представник ООН Метт Солтмарш. За його словами, Джолі висловила бажання поїхати на захід України і підтримати біженців особисто –її приїзд не був організований у рамках гуманітарної місії Організації Об'єднаних Націй:

"Анджеліна Джолі приїхала до України з особистої ініціативи, і ООН не має жодного стосунку до цього візиту", - сказав Солтмарш, передає CBC News.

Анджеліна Джолі / Фото Наталки Волосацької/ТСН

Нагадаємо, що у суботу, 30 квітня в одній з кав'ярень Львова у спальному районі Сихів помітили голлівудську зірку Анджеліну Джолі, яка також є послом доброї волі ООН у справах біженців.

Анджеліна Джолі / t.me/LeshchenkoS

Після цього знаменитість вирушила на львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська та поспілкувалася з ними особисто. Також зірка провідала у лікарні дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську.

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