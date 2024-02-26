"Анекдотична ситуація": УПЦ КП нагородила військового, а потім анулювала медаль, дізнавшись, що той гей

УПЦ КП поспішила анулювала нагороду військового Віктора Пилипенка, коли дізналася про його сексуальну орієнтацію.

Недавно патріарх УПЦ КП Філарет відзначив медаллю за "Жертовність та любов до України" особовий склад медичного пункту 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, серед яких був і Віктор Пилипенко – відкритий гей.

Нагорода. Фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96

Сам Пилипенко у Facebook спочатку прокоментував, що радий, що "патріарх Філарет зробив такий крок і подякував відкритому гею та активісту правозахисту за захист" і що УПЦ КП "кардинально змінили свою позицію щодо ЛГБТ+ людей".

Реакція Філарета і УПЦ КП

Після цього Філарет вирішив забрати нагороду у військового. У пресслужбі УПЦ КП зазначають, що Філарет "не знав про гріховні схильності" військового.

"Патріарх Філарет та УПЦ КП... незмінно займає принципову негативну позицію щодо содомського гріха, засуджує пропаганду т.зв. "одностатевих шлюбів". Гомосексуальні статеві зв’язки є хибним спотворенням Богоданної природи людини. Ми дякуємо воїну Віктору Пилипенку за його військові заслуги, але не розділяємо його гріховних уподобань і агітацію ЛГБТ", – йдеться в повідомленні пресслужби.

Тому в УПЦ КП вирішили, "зважаючи на відкриту пропаганду гріховної ідеології... вважати церковну нагороду Віктору Пилипенку – анульованою".

Реакція військових ЛГБТ

ГО "Військові ЛГБТ+", яку очолює Пилипенко, у коментарі hromadske заявила, що "поки ЛГБТ+ борються на передовій за Україну з російською навалою, печерна доісторична гомофобія в УПЦ КП тягне суспільство до цінностей боліт, знецінюючи вклад ЛГБТ+ військових в перемогу".

Правозахисний ЛГБТ Центр "Наш світ" пригадав, що Філарет з 1962 до 1992 року був єпископом РПЦ і навіть не заперечував, що співпрацював з радянським КДБ.

В організації вважають, що "така дискримінація є дикістю".

Згодом сам Пилипенко також прокоментував історію з "анулюванням" нагороди.

Віктор Пилипенко. Фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96

"Я навіть написав слова вдячності Філарету, наївно уявляючи собі, що він свідомо мене нагородив і показав своїм колегам християнський, безперечно благородний жест-дороговказ до примирення та взаємної поваги до геїв, атеїстів, людей інших вірувань.

Але все виявилося прозаїчнішим – Філарет просто жменями засівав свої нагороди як піар-акцію своєї конфесії. Навряд він взагалі вникав, що кожному з бійців довелося прожити за два роки війни і скільки разів нас ледь не забрала смерть. Спершу піар. Людина потім. Он і нагороду анулювали - бо я ж для них і не людина зовсім", – зазначив він.

Для довідки. На Об'єднавчому соборі у грудні 2018 року УПЦ КП, УАПЦ і частина УПЦ МП об'єдналися в нову церковну організацію – ПЦУ, яка згодом отримала від Вселенського патріарха Томос про автокефалію (незалежість). Проте ексочільникові УПЦ КП Філарету не сподобалося, що він не став главою нової церкви, тому вирішив вийти зі складу ПЦУ і оголосив про "відновлення" УПЦ КП. Його підтримали лише два ієрархи з Росії. ПЦУ на чолі з митрополитом Епіфанієм такого рішення не визнала.

Наразі УПЦ КП – це малочисельна структура, яка майже не має парафій, крім Володимирського собору у Києві. Що цікаво, попри повномасштабну війну, у Росії продовжує діяти "Російський екзархат" УПЦ КП, на чолі з одіозним митрополитом, який зокрема вихваляє у соцмережах російського царя Миколу ІІ.

Раніше українка розповіла, що виходить заміж за ЛГБТ-військового, щоб забезпечити права його партнера.

Читайте також: