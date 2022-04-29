Ангари з трупами російських військових забиті "битком": СБУ перехопила розмову окупанта

Українські захисники так нищать російських окупантів, що ворожі ангари з "грузом 200" забиті "битком".

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

Українська спецслужба оприлюднила запис, під час якого російський солдат досі не може оговтатись від шоку і ділиться зі своїм другом враженнями від війни.

"Чесно сказати, Росія конкретно згасає. Там далі стоять ангари, і трупи російських солдатів просто привозять і кидають. Не знають, хто є хтось, не розбирають. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знають, хто є хто", – із жахом розповідає загарбник.

Також російський військовий не бачить високої мети у своїх діях: "Тут беззаконня йде! Тут просто незрозуміло взагалі нічого: за що ми воюємо, як ми воюємо".

За словами окупанта з 67 військових у роті залишилось лише 10. А дагестанці й чеченці взагалі тікають зі словами, що "це не їхня війна".

"І це правда. Загарбникам нічого робити на нашій землі! А ті, хто думають інакше – поповнюють вже й так повні ангари", - підсумували в СБУ.

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