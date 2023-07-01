Англійська мова для держслужбовців: чиновники проходитимуть тести — заступниця голови комітету ВР

Після ухвалення законопроєкту, який закріпить англійську мову як мову міжнародного спілкування в Україні, українським чиновникам на керівних посадах доведеться підтверджувати своє знання англійської мови на рівні, достатньому для вільного спілкування. Для цього планують проводити спеціальні тестування.

Про це повідомила в ефірі національного телемарафону заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

При цьому вона наголосила, що мова не йде про абсолютно всіх держслужбовців, а насамперед про керівний склад.

“Саме керівний склад, очевидно, більше буде спілкуватися і з донорами, і з інструкторами... Якщо ми хочемо інвестицій, то не будуть за руку інвестори приводити з собою перекладачів на будь-яку зустріч...” - пояснює народна депутатка доцільність такого нововведення.

За словами Євгенії Кравчук, від більшості чиновників вимагатиметься рівень буде В2 (третій із шести рівнів мовної компетенції за міжнародною системою, який дозволяє вільно спілкуватися з носіями мови, - ТСН.ua).

“Можливо, вищий рівень треба буде [запровадити] для чиновників категорії А, тобто керівників державних підприємств, держсекретарів і так далі... А для нижчих посад можливо буде простіший рівень знання...”, - повідомила вона.

Для належного оволодіння англійською мовою, зазначила Кравчук, буде визначено перехідний період - від двох до чотирьох років згідно різних категорій, а для чиновників, які працюють в секторі безпеки і оборони обов’язок вивчити англійську буде відтерміновано до часу, коли закінчиться дія воєнного стан.

“У будь-якому випаду чиновнику треба буде підтвердити [знання англійської мови] через проходження певного тесту… Досвід організації тестувань є у Міністерства освіти, бо чиновники здають тести на знання української мови. Тому схожі тести будуть розроблені саме для англійської мови”, - повідомила Євгенія Кравчук.

Заступниця голови профільного комітету ВР зазначила, що Мінцифри зараз працює над безкоштовними онлайн курсами для вивчення англійської мови.

“Все-таки держава має створити умови для найкращого доступу і в дорослому віці… Буде програма підтримки. Я думаю, що це буде програма певних ваучерів для того, щоб або піти на курси, або вивчити онлайн", - зауважила вона.

Нагадаємо, в законопроєкті №9432 "Про застосування англійської мови в Україні" визначено категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою.

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