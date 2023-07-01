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Англійська мова для держслужбовців: чиновники проходитимуть тести — заступниця голови комітету ВР

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Англійська мова для держслужбовців: чиновники проходитимуть тести — заступниця голови комітету ВР

Українським чиновникам на керівних посадах доведеться підтверджувати своє знання англійської мови

Знання англійської мови буде необхідним насамперед для керівного складу державних структур.

Після ухвалення законопроєкту, який закріпить англійську мову як мову міжнародного спілкування в Україні, українським чиновникам на керівних посадах доведеться підтверджувати своє знання англійської мови на рівні, достатньому для вільного спілкування. Для цього планують проводити спеціальні тестування.

Про це повідомила в ефірі національного телемарафону заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

При цьому вона наголосила, що мова не йде про абсолютно всіх держслужбовців, а насамперед про керівний склад. 

“Саме керівний склад, очевидно, більше буде спілкуватися і з донорами, і з інструкторами... Якщо ми хочемо інвестицій, то не будуть за руку інвестори приводити з собою перекладачів на будь-яку зустріч...” - пояснює народна депутатка доцільність такого нововведення.

За словами Євгенії Кравчук, від більшості чиновників вимагатиметься рівень буде В2 (третій із шести рівнів мовної компетенції за міжнародною системою, який дозволяє вільно спілкуватися з носіями мови, - ТСН.ua). 

“Можливо, вищий рівень треба буде [запровадити] для чиновників категорії А, тобто керівників державних підприємств, держсекретарів і так далі... А для нижчих посад можливо буде простіший рівень знання...”, - повідомила вона.  

Для належного оволодіння англійською мовою, зазначила Кравчук, буде визначено перехідний період - від двох до чотирьох років згідно різних категорій, а для чиновників, які працюють в секторі безпеки і оборони обов’язок вивчити англійську буде відтерміновано до часу, коли закінчиться дія воєнного стан. 

“У будь-якому випаду чиновнику треба буде підтвердити [знання англійської мови] через проходження певного тесту… Досвід організації тестувань є у Міністерства освіти, бо чиновники здають тести на знання української мови. Тому схожі тести будуть розроблені саме для англійської мови”, - повідомила Євгенія Кравчук. 

Заступниця голови профільного комітету ВР зазначила, що Мінцифри зараз працює над безкоштовними онлайн курсами для вивчення англійської мови.

“Все-таки держава має створити умови для найкращого доступу і в дорослому віці… Буде програма підтримки. Я думаю, що це буде програма певних ваучерів для того, щоб або піти на курси, або вивчити онлайн", - зауважила вона.

Нагадаємо, в законопроєкті №9432 "Про застосування англійської мови в Україні" визначено категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою.

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Дата публікації
Перегляди
486
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