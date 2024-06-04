Англійська мова стане обовов'язкою в Україні: Рада остаточно ухвалила законопроєкт

Закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

У вівторок, 4 червня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №9432 Володимира Зеленського про застосування англійської мови в Україні.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"ЗА" підтримали 236 народних депутатів.

Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Також в останній момент, за словами народного депутата, була дискусія по правці №336, яка була внесена за день до ухвалення закону. Вона передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Була підтримана 226-ма голосами.

Нагадаємо, у червні 2026 року Володимир Зеленський запропонував парламенту офіційно закріпити статус англійської мови як міжнародної.

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