Ангеліна було трохи більше року: РФ убила в парку немовля з мамою і ще одну дитину: Зеленський про деталі трагедії

Удар «шахеда» по парку на Харківщині: Зеленський назвав імена загиблих та закликав США не знімати санкції / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський прокоментував кривавий російський удар по центральному парку в селищі Нова Водолага на Харківщині, внаслідок якого загинули 6 людей, зокрема діти.

Про це глава держави написав у соцмережах.

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За словами президента, російський дрон ударив просто по цивільних людях, які перебували в парку поблизу місцевого кафе.

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«Жахливий російський удар на Харківщині. Абсолютне звірство. Шість людей загинули, і серед них діти. Дівчинка вбита у візочку. Її звали Ангеліна, їй було трохи більше року, вона народилась у серпні 2025 року… Її маму звали Інна, вона померла у лікарні… Іншій убитій дівчинці було 11 років», — зазначив Зеленський.

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

За його даними, ще 14 людей поранені, і серед них ще шестеро дітей.

Зеленський наголосив, що за страшними кадрами з місця трагедії стоїть правда про війну, яку веде РФ проти цивільного населення. Він дорікнув Штатам, що не можна думати про гроші з Росією, поки вона продовжує свою війну.

© Володимир Зеленський

«Ми просимо НЕ знімати санкції з Росії, поки вбивства не припинились. Ми просимо Америку бути сильною, просимо застосувати закон Ліндсі Грема. Ми просимо Європу продовжувати підтримку. Ми просимо робити все можливе, щоб мир настав і щоб безпека була гарантована. Україна хоче миру. Саме Росія увесь цей час наполягає на продовженні вбивств. Світ має достатню силу, щоб зупинити війну. Треба цією силою нарешті скористатись — проти вбивць», — зазначив глава держави.

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Нагадаємо, що сьогодні, 19 жовтня, РФ вдарила по парку у Новій Водолазі на Харківщині. Вналслідок атаки загинули 6 людей. Серед них — двоє дітей, зокрема немовля.

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