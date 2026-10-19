- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 183
- Час на прочитання
- 2 хв
Ангеліна було трохи більше року: РФ убила в парку немовля з мамою і ще одну дитину: Зеленський про деталі трагедії
Зеленський прокоментував жахливий удар на Харківщині — РФ вбила в парку двох дітей 11-ти і 1,2 року і четверо дорослих.
Президент Володимир Зеленський прокоментував кривавий російський удар по центральному парку в селищі Нова Водолага на Харківщині, внаслідок якого загинули 6 людей, зокрема діти.
Про це глава держави написав у соцмережах.
За словами президента, російський дрон ударив просто по цивільних людях, які перебували в парку поблизу місцевого кафе.
«Жахливий російський удар на Харківщині. Абсолютне звірство. Шість людей загинули, і серед них діти. Дівчинка вбита у візочку. Її звали Ангеліна, їй було трохи більше року, вона народилась у серпні 2025 року… Її маму звали Інна, вона померла у лікарні… Іншій убитій дівчинці було 11 років», — зазначив Зеленський.
За його даними, ще 14 людей поранені, і серед них ще шестеро дітей.
Зеленський наголосив, що за страшними кадрами з місця трагедії стоїть правда про війну, яку веде РФ проти цивільного населення. Він дорікнув Штатам, що не можна думати про гроші з Росією, поки вона продовжує свою війну.
«Ми просимо НЕ знімати санкції з Росії, поки вбивства не припинились. Ми просимо Америку бути сильною, просимо застосувати закон Ліндсі Грема. Ми просимо Європу продовжувати підтримку. Ми просимо робити все можливе, щоб мир настав і щоб безпека була гарантована. Україна хоче миру. Саме Росія увесь цей час наполягає на продовженні вбивств. Світ має достатню силу, щоб зупинити війну. Треба цією силою нарешті скористатись — проти вбивць», — зазначив глава держави.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 жовтня, РФ вдарила по парку у Новій Водолазі на Харківщині. Вналслідок атаки загинули 6 людей. Серед них — двоє дітей, зокрема немовля.