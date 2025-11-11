Англійський спір у справі ПриватБанку триває: Ігор Коломойський готує апеляцію

Ігор Коломойський готує апеляцію / © ТСН.ua

Реклама

У зв’язку з ухваленим рішенням Високого суду Англії та Уельсу у справі за позовом ПриватБанку, сторона Ігоря Коломойського зробила заяву.

Зокрема, адвокат Ігоря Коломойського Олександр Лисак зауважив, що “оприлюднене рішення Високого суду Англії та Уельсу не є остаточним і не ставить крапку в багаторічному судовому процесі”.

“Ігор Коломойський має намір скористатися своїм законним правом та оскаржити його у встановленому порядку відповідно до правил англійського цивільного процесу”, — наголосив Олександр Лисак.

Реклама

Згідно з нормами англійського права, сторона, яка не погоджується з рішенням суду, має право подати апеляцію безпосередньо до Апеляційного суду Англії та Уельсу, навіть якщо Високий суд відмовив у наданні дозволу на апеляцію. У цьому разі відповідне клопотання було заявлено одразу після проголошення рішення, однак суд першої інстанції його відхилив. Це не обмежує права відповідачів звернутися безпосередньо до апеляційної інстанції.

За словами адвоката, наразі сторона Ігоря Коломойського готує апеляційну скаргу, яку буде подано у визначений законом строк. Судовий процес триває, а остаточний результат буде встановлено лише після розгляду всіх аргументів у суді апеляційної інстанції.

“Справи такого масштабу і складності зазвичай передбачають кілька рівнів судового контролю. Саме така процедура забезпечує дотримання принципів справедливого розгляду, які є основою англійської системи правосуддя”, — додав Олександр Лисак.

Таким чином, ухвалене рішення не набуло остаточного статусу, і сторони продовжують реалізовувати свої процесуальні права в межах передбаченої процедури.