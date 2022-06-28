Ані випити, ані закусити: жителю Калуша суд заборонив наближатися до наливайок

На Івано-Франківщині місцевий житель не зможе спокійно перехилити чарчину поза межами свого помешкання.

Через порушення громадського порядку, суд заборонив йому відвідувати ресторани та диско-бари.

Про це повідомляє Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області.

До суду звернувся начальник місцевого відділу поліції щодо встановлення адміністративного нагляду щодо парубка, якого раніше було засуджено до 1 року позбавлення волі. Після звільнення з виправної колонії він повернувся на своє постійне місце проживання в м. Калуш та був взятий на облік до поліції, як раніше судима особа.

Після в'язниці чоловік на шлях виправлення не став, а й далі продовжував порушувати громадський порядок та ніяк не реагував на попередження правоохоронців.

В судовому засіданні поліцейський подання підтримав, просив його задовольнити, а парубок не заперечував щодо застосування до нього адміністративного нагляду.

Суд, вислухав думку учасників судового розгляду, дослідив матеріали справи, та прийшов до висновків про необхідність застосування адміністративного нагляду строком на 1 рік та запровадити обмеження у вигляді:

заборони виходу із будинку, де він проживає, з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. ранку;

заборони перебування та відвідування торгових точок, в яких продають спиртні напої на розлив (кафе, бари, диско-бари, ресторани);

заборони виїзду в особистих справах за межі Калуської, Войнилівської, Верхнянської та Новицької громад без відома та дозволу Калуської поліції.

Як повідомлялося, у Хмельниькій області екскерівниці відділення поштового зв'язку оголосили про підозру. Зазначається, що у жовтні 2021-го в одному з відділень пошти Кам'янця-Подільського виявили нестачу коштів. Йшлося про 272 тис. гривень, якими заволоділа керівниця відділення.

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