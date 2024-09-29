Ані вкрасти, ані заробити: працівник автомийки може провести за ґратами до 12 років

Автомийник, що проходив стажування, викрав автівку клієнта і кинув її через пошкоджене колесо.

В Одесі судитимуть 22-річного чоловіка, підозрюваного в тому, що під час свого стажування на автомийці він незаконно заволодів автомобілем Audi Q5 клієнта, який мав помити.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

У кінці липня власник автівки повідомив про її зникнення в поліцію. За словами потерпілого, вранці він залишив свою Audi Q5 на мийці, а коли повернувся за півтори години, іномарка зникла разом з мийником. Того ж дня слідчі та оперативники почали шукати вкрадений транспортний засіб.

Викрадачем виявився 22-річний житель Березівського району / Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

"Поліцейські встановили, що до події причетний 22-річний житель Березівського району Одещини, який за декілька днів до скоєння злочину почав стажування на автомийці. На іномарці клієнта він поїхав у Березівський район, але через пошкоджене колесо покинув її у полі та попуткою повернувся до Одеси", – йдеться у повідомленні поліції.

Підозрюваного у викраденні авто розшукали, а автівку повернули власнику. Фігурант свою провину повністю визнав. Наразі у поліції не уточнили, чи зізнався зловмисник, що він планував робити з викраденим автомобілем, якби йому не завадило розірване на шмаття колесо. Також невідомо, що спричинило таке масштабне пошкодження колеса.

Зловмисник кинув викрадену автівку у полі через пошкоджене колесо

На час слідства суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 300 тисяч гривень, але фігурант цим правом не скористався.

Вартість незаконно привласненого автомобіля за висновками експертизи перевищує 800 тисяч гривень, що у понад 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. За українським законодавством, крадіжка матеріальних цінностей на таку суму загрожує обвинуваченому строком позбавлення волі до 12 років з можливою конфіскацією майна.

Слідчі завершили досудове розслідування справи та вже скерували обвинувальний акт щодо правопорушника до суду.

Нагадаємо, у вересні сталося моторошне вбивство на АЗС у Києві. Зловмисник впритул вистрілив у чоловіка та поїхав з місця злочину на автомобілі жертви.

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