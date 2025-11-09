Аня любила маму і до останнього дня з нею спілкувалась: що відомо про смерть найстаршої породіллі України

Валентина Підвербна. Архівне фото / © сайт міста Чернігова

На 81-му році життя у Чернігові померла найстарша матір України Валентина Підвербна. Її донька Анна, яка мешкала з опікунами, прийшла навідати маму, але не змогла потрапити до квартири.

Про це повідомила в.о. директора Чернігівського драмтеатру імені Шевченка, чернігівська громадська діячка Оксана Тунік-Фриз на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні Аня прийшла провідати маму і не змогла потрапити у квартиру. Ще у п’ятницю сусіди бачили її на вулиці, а вже сьогодні Валентину Підвербну знайшли мертвою у своїй квартирі. Валентина Підвербна пішла з життя мирно та уві сні», — пише Тунік-Фриз.

За її словами, донька Валентини Анна перебуває у безпеці і отримує підтримку.

«Попри відомі всім складнощі, Аня любила маму і до останнього дня з нею спілкувалась», — підсумувала активістка.

Заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш додав, що ще в п’ятницю особисто бачив Валентину Підвербну на вулиці.

«Вона ніколи не впізнавала мене і просила допомоги на хліб. Валентину Підвербну знайшли без ознак життя у власному домі, вона відійшла тихо, мирно, уві сні», — повідомив він.

Нагадаємо, що Валентина Підвербн народила доньку у 65 років, вона завагітніла шляхом штучного запліднення. 14 років тому вона народила доньку.

Навесні 2023 року, коли Анні Підвербній було повних 12 років, сппалахнув гучний скандал. У квітні дівчина опублікувала в соцмережах низку дописів. Анна, повідомляла у соцмережах, що живе у антисанітарних умовах, що мати рве на неї одяг.

Після цього до квартири Підвербних приїхали правоохоронці та соцслужби, вилучили дитину. У серпні 2023 року соцпрацівниця розповіла, що Валентина Підвербна та її 12-річна донька налагоджують спілкування.

Зараз дівчинка мешкає з опікункою.