Анімаційний серіал «Вулиця Сезам» транслюватиметься на телеканалі ПЛЮСПЛЮС

З 27 березня, щодня о 12:30 на глядачів телеканалу ПЛЮСПЛЮС, що входить до складу 1+1 media, очікуватиме унікальний контент – телевізійна премʼєра освітнього анімаційного серіалу для дітей з всесвітньо відомими героями Sesame Street’s («Вулиця Сезам»), що є продовженням легендарного однойменного мультсеріалу-бестселлеру з понад 50-річною історією від Sesame Workshop.

140 5-хвилинних епізодів проєкту були спеціально розроблені, щоб допомогти дітям і батькам справлятися з кризовими ситуаціями та стресом, що виникли зокрема внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну. Ці захопливі та розважальні відеоролики сприяють розвитку математичних, наукових та соціально-емоційних навичок, а також вчать дітей здоровому та безпечному способу життя, навичкам безбарʼєрного спілкування. Особлива увага приділяється унікальним потребам і досвіду дітей, які живуть в умовах великої війни.

Нове міжнародне партнерство 1+1 media та ПЛЮСПЛЮС з Sesame Workshop відбувається у взаємодії з ініціативою першої леді Олени Зеленської зі створення Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

«Повномасштабне вторгнення триває вже другий рік, а кожен українець продовжує щоденно навчатися виживати в нових умовах та адаптовуватися. Разом з тим, особливої уваги потребують діти – ті, хто знаходяться в Україні, і ті, які вимушено залишили країну. Саме тому ми разом з 1+1 media та телеканалом ПЛЮСПЛЮС обʼєднали зусилля з Sesame Workshop, які розробили унікальну програму для підтримки дітей та батьків, що живуть в умовах кризи. Практичні поради та рекомендації, що висвітлені в анімаційному серіалі, покликані у зручній та зрозумілій для дітей формі навчати безбарʼєрній комунікації, важливим соціальним навичкам, безпеці тощо. Зі свого боку, ми також сприятимемо максимальному поширенню навчальних роликів у межах Всеукраїнської програми ментального здоровʼя та через учасників спільноти ГО «Безбарʼєрність». Віримо, що завдяки нашим спільним потужним майданчикам і багаторічному досвіду Sesame Workshop у створенні подібних проєктів, нам вдасться охопити максимальну аудиторію та допомогти дітям і батькам справлятися з актуальними викликами у такий надскладний час», – прокоментували у ГО «Безбарʼєрність».

Окрім трансляції на телеканалі ПЛЮСПЛЮС з 27 березня показ спеціального освітнього сезону мультсеріалу «Вулиця Сезам» відбуватиметься ексклюзивно на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ у будь-який зручний час і спосіб. Наголошуємо, що контент доступний для абонентів усіх телеком-операторів України, а доступ до відеотеки з проєктом буде наданий безкоштовно.

«Київстар ТБ ще до початку повномасштабного вторгнення системно займався пошуком та створенням освітнього контенту для українських глядачів. У лютому та березні 2022 року ми побачили величезний запит від користувачів платформи на дитячий освітній контент, адже можливості для забезпечення навіть базових потреб школярів не було. Так ми почали ще активніше наповнювати цей сегмент проєктів, а вже в грудні 2022 року запустили Дитячий профіль на Київстар ТБ. Тому підтримка анімаційного серіалу «Вулиця Сезам» – це продовження нашої стратегії щодо надання можливості українцям не лише переглядати той чи інший продукт, а й всіляко взаємодіяти з ним, здобуваючи нові знання та навички, особливо необхідні в такий турбулентний час», – додали в Київстар ТБ.

Автори «Вулиці Сезам» наголошують, що цей мультсеріал заснований на ретельному дослідженні та навчальному плані команди світових експертів. Він допомагає дітям в розважальній формі навчитися розпізнавати та позначати свої емоції за допомогою схожих сюжетів і персонажів. Розвиток цих соціально-емоційних навичок у дітей формує стійкість у схожих ситуаціях і допомагає подолати прогалини в освіті, які викликані тривалою зовнішньою кризою. Дивіться премʼєру вже 27 березня о 12:30 на телеканалі ПЛЮСПЛЮС та на Київстар ТБ.

Довідково:

Проєкт Welcome Sesame Workshop в Україні відбувається за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Відео під назвою «Дивитися, грати, навчатися» представляють собою першу у своєму роді бібліотеку освітнього контенту, яку фінансує LEGO Foundation. Розроблені за участю світових експертів, ролики створені для забезпечення потреб дітей у кризових ситуаціях.

Sesame Workshop – це некомерційна освітня організація, що створила «Вулицю Сезам», новаторське телевізійне шоу, яке навчає дітей з 1969 року. Сьогодні Sesame Workshop є інноваційним рушієм змін, що має на меті допомогти дітям у всьому світі стати розумнішими, сильнішими та добрішими. Компанія працює у понад 150 країнах, допомагаючи дітям у складних життєвих ситуаціях за допомогою широкого спектру медіа, формальної освіти та соціальних програм, що фінансуються філантропами. Кожна базується на ретельних наукових дослідженнях та відповідає потребам і культурним особливостям спільнот, які обслуговують. Дізнатися більше можна на сайті www.sesameworkshop.org та в соцмережах Sesame Workshop Instagram, Twitter, Facebook, і TikTok.