Анна Київська: легендарна королева Франції допомагає захищати рідну українську землю

Четверте січня 22-го. Історичний день в обороноздатності України. Франція першою з країн-союзників анонсує передачу нашій країні танків власного виробництва. Та обіцяє бути з Україною до перемоги.

Мало хто знає, що незримою учасницею перемовин між нашими державами була легендарна українка, яка стала прабабусею майже трьох десятків французьких королів.

“Завжди постать Анни Київської згадується на офіційних зустрічах між президентами, між першими леді України та Франції, – каже Вікторія Гринчишин, співзасновниця Центру Анни Київської у Франції. – Її постать підтверджує, що зв’язки між Україною і Францією існують вже тисячу років”.

Анна Київська була онучкою хрестителя Русі Володимира Великого, племінницею перших українських святих Бориса і Гліба та донькою Ярослава Мудрого. Останній одружився на Інгігерді, доньці шведського короля, та увійшов в історію як тесть Європи.

“У нього було 9-ро дітей – три доньки і шість синів. І він доньок видав за іноземних правителів. А синів одружив з представниками правлячих династій”, – розповідає ветеран спецслужб Володимир Цибулькін.

Анна Ярославна стала першою зафіксованою в історії емігранткою з України до Західної Європи. Шлюб із нею в буквальному сенсі врятував французького короля Генріха I, династія якого мало не обірвалася через відсутність спадкоємця.

“Відносини між Францією і Київською Руссю тоді були на користь Київської Русі. Вона була могутнішою, Київ був в 10 разів більшим за Париж”, – свідчить Вікторія Гринчишин.

“Генріх I був вдівцем вже у доволі похилому за середньовічними мірками віці – йому було 40 років. Для нього було дійсно подарунком долі дізнатися, що на сході Європи є Анна Ярославна, донька могутнього володаря, споріднена з імператорами Візантії. Адже Володимир Хреститель був одружений на сестрі візантійських імператорів Анні Парфірогенеті. І Анну Ярославну назвали на її честь. Для Генріха був надзвичайно престижним такий шлюб”, – пояснює монарші мотиви історик Олександр Тіточка.

Анна Київська народила Генріху трьох синів, старший з яких Філіп правив Францією майже півстоліття.

“Ім’я первістку дала мати, а саме, Анна Ярославна. Нам зараз ввижається, що кожен другий француз якщо не Анрі, то Філіп. Насправді, в XI столітті це ім’я майже було невідоме у Франції. Апостол Філіп проповідував на землях Скіфії, де, власне, потім і утворилася Київська Русь”, – розповідає Олександр Тіточка.

Анна Київська стала засновницею щонайменше двох європейських династій – Бурбонів і Валуа. Одна з них досі править в Іспанії. Її кров тече й у жилах британської династії Тюдорів.

За свідченням європейських хроністів, до Франції майбутня королева прибула не з порожніми руками.

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“В її посоху були гроші, в хроніках згадується про великі золоті монети, викарбувані у Візантії”, – каже історик Олександр Тіточка.

“Це придане було дуже важливим. Цілком можливо, що воно було більше тодішнього бюджету Франції”, – припускає співзасновниця Центру Анни Київської Вікторія Гринчишин.

На додачу до золота та коштовного каміння, українська принцеса привезла до Європи безцінну реліквію – Реймське Євангеліє, на якому віками присягали французькі королі. Це Євангеліє було написане у скрипторії Софії Київської – місці, яке було засноване Ярославом Мудрим, аби писати релігійні книги.

“Анна привезла головний скарб – це знання, частину бібліотеки свого батька. Вона принесла у Францію книги різними мовами, вона принесла освіту, вона започаткувала школи”, – перелічує заслуги славетної українки Володимир Цибулькін.

Анна Ярославна володіла щонайменше пʼятьма мовами. Унікальний зразок її підпису можна побачити в Софії Київській. Майбутня королева Франції залишила його під фрескою Святого Пантелеймона – покровителя княжої родини.

“Цей автограф майже повністю тотожний її автографу на грамоті 1063 року, який вона залишила разом зі своїм сином Філіпом I, – зазначає Олександр Тіточка. – Він написаний красивим почерком, свідчить про високий рівень освіченості Анни Ярославни. Для тогочасної Західної Європи це було просто річчю нечуваною! Адже навіть представники вищої аристократії часто були неграмотними, неписьменними”.

“Наприклад, її чоловік Генріх I взагалі не знав грамоти, – підтверджує слова історика Володимир Цибулькін. – На документах замість підпису король ставив хрестик. І тут приїхала Анна Ярославна, яка підписувала документи “Анна Регіна”, тобто, королева Анна. Для нас це було не дивно, бо Ярослав при Софії Київській вперше запровадив освіту не лише для хлопчиків, але й для дівчаток”.

“У цьому була дуже велика відмінність Франції і тогочасної Київської Русі. У Софійському соборі знайдено понад 7,5 тисяч написів графіті, серед них надписи, дитячі, надписи, авторами яких були жінки. Ми можемо побачити свідчення надзвичайно широкого розповсюдження освіти”, – наголошує Олександр Тіточка.

Після смерті Генріха Анна Київська стала регентом свого восьмирічного сина. Вона допомагала майбутньому королю правити Францією. Та засновувала абатства, які стали головними осередками просвітництва.

“Вона як королева вкладалася фінансово, аби побудувати ці центри, які опікувалися і духовністю, і культурою, і освітою, і медициною, і допомогою бідним”, – каже Вікторія Гринчишин.

“Відомий лист Папи Римського Миколая II, в якому Папа підкреслює якості характеру Анни Ярославни, наголошує, що вона веде праведний спосіб життя, що вона гідна королева, робить все можливе для розвитку церкви у своїй державі”, – свідчить Олександр Тіточка.

Мало хто знає, але праобразом європейських абатств стала Софія Київська, де здобула освіту майбутня королева Франції.

“Тисячу років зберігали французи пам'ять про неї, як про приклад хорошої королеви, що дуже рідко, – визнає співзасновниця Центру Анни Київської Вікторія Гринчишин. – Церква продовжувала за неї молитися після її смерті протягом тисячі років. Я не знаю у Франції іншого такого прикладу”.

Спадок Анни Київської у всі часи не давав спокою нашому східному сусіду. У 2017-му під час зустрічі у Версалі з президентом Франції Макроном Путін зненацька назвав доньку Ярослава Мудрого “російською” королевою. Попри те, що Анна правила Францією за сто років до заснування Москви. В часи, коли на місці російської столиці були ліси та болота.

“Він сказав, що наша Анна (не сказав, що Київська) була свідком того, що зв’язки між Росією і Францією тисячолітні. Тому привласнення не тільки Анни Київської, але й взагалі нашої історії – це і є переписування історії за Орвеллом. Це вже всі зрозуміли – і французи, і інші європейці”, – переконана Вікторія Гринчишин.

Перебрехати пам'ять про Анну Київську росіяни намагалися ще у 19-му столітті. Саме тоді вони створили фейковий лист, який королева Франції нібито написала своєму батькові Ярославу Мудрому.

“Начебто згадує в цьому листі Францію у дуже зневажливих тонах і словах, – викриває брехню росіян Олександр Тіточка. – Нібито Париж – це якесь село, в якому брудно, в якому люди недорозвинені, нічого не вміють і не знають. А вона, мовляв, приїхала з Києва, “русского города”.

Однак, тогочасні російські пропагандисти, як і їхні нинішні послідовники, припустилися безлічі історичних ляпів. У фейковому листі вони згадали “горілку” та “виделки” – поняття, яких не існувало за часів Анни Київської. А сам текст написали недоладною московською говіркою.

“Лист не витримує жодної критики, мова там взагалі неймовірна: “Тятєнька, пішет тєбє доченька Аннушка”. Тобто, цей лист складався в російській імперії. Необхідно було показати вищість представників “руського міра” над представниками Європи”, – каже історик.

Аби захистити пам'ять про Анну Київську, у 2013 році українська діаспора викупила історичну будівлю у Санлісі – місті, де тисячу років тому була її резиденція. І заснувала тут Культурний центр Анни Київської.

“Це свого роду наша територія, навіть якщо вона у Франції, – каже співзасновниця центру Вікторія Гринчишин. – Ми цю будівлю викупили завдяки коштам українців з цілого світу. І відтоді центр Анни Київської займається промоцією української культури у Франції. Дуже багато людей загалом знають, що Анна Київська – це українська постать. Діти вивчають цю історію у школах”.

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Після 24-го лютого центр Анни Київської перетворився на гуманітарний хаб, через який французи почали масово допомагати Україні: “Багато французів просто дзвонили в двері, і ми збирали дуже багато гуманітарної допомоги. Це були і власники супермаркетів, і транспортних компаній, і фармації. Також дзвонили французькі депутати, урядовці. І казали, що вони нас не кинуть. Франція підтримала Україну в її кандидатстві як члена Євросоюзу. Франція надсилає зброю, Франція підтримує Україну гуманітарно, приймає понад сто тисяч біженців, лікує українських поранених солдатів”.

У грудні 2022-го Франція ініціювала створення міжнародного трибуналу, який судитиме президента Росії та його оточення за військові злочини проти України. Цінності, які тисячу років тому принесла Анна Київська до Європи, виявилися сильнішими за кремлівські гроші та багатомільярдну пропаганду.