Aнна Луценко - нова Miss International Ukraine 2025

Анні 22 роки, і вона втілює те, чим пишається сучасна Україна: енергію молодості, віру в майбутнє та готовність діяти. Вона виросла у непростий час, коли поняття краси набуло нового змісту. Для Анни це — не подіумні кроки чи глянцеві обкладинки, а сила духу, доброта і здатність надихати інших.

Її життя тісно пов’язане з рухом і свободою: спорт, подорожі, верхова їзда, робота у світі моди. Але головне — це внутрішнє відчуття відповідальності. Анна переконана, що сучасна українка має право бути амбітною, сміливою й водночас ніжною. Її шлях — доказ того, що молоде покоління не боїться ставити перед собою великі цілі й досягати їх.

Вона мріє говорити про Україну так, щоб її чули в усьому світі. Про країну, яка воює, але не втрачає сили й краси. Про дівчат, які виходять на міжнародні сцени не лише з короною на голові, а з історією у серці.

«Я хочу показати світові, що українська молодь — це сміливість, гідність і віра. Ми — покоління, яке дивиться вперед і вміє змінювати майбутнє», — говорить Анна Луценко.

Її виступ у Японії стане не просто конкурсною подією, а знаком для світу: нове покоління України має голос. Голос, який говорить про свободу, силу та жіночність. Голос, що надихає й не дає забути, що за кожною перемогою стоїть країна, яка бореться і водночас мріє.