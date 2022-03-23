"Анологовнєт": бійці тероборони знищили у Києві три російські "безпілотники-камікадзе" (відео)

Безпілотники збили зі стрілецької зброї.
Сили територіальної оборони Києва знищили три ворожі безпілотні літальні апарати, які окупанти позиціонують як новітні та високоточні. Ці БПЛА також називають "дронами-камікадзе".
Про це сьогодні, 23 березня, повідомили на сторінці Територіальної оборони ЗСУ України.
"Бійці київської тероборони зі стрілецької зброї збили три ворожі БПЛА. Як виявилося, це були новітні російські дрони-камікадзе "КУБ". Це вже вкотре розвіяний міф про російську "високоінтелектуальну зброю" , якій "анологовнєт", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Яворівському районі на Львівщині збили підозрілий дрон, який фотографував населений пункт.