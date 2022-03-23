"Анологовнєт": бійці тероборони знищили у Києві три російські "безпілотники-камікадзе" (відео)

"Анологовнєт": бійці тероборони знищили у Києві три російські "безпілотники-камікадзе" (відео)

Безпілотники збили зі стрілецької зброї.

Сили територіальної оборони Києва знищили три ворожі безпілотні літальні апарати, які окупанти позиціонують як новітні та високоточні. Ці БПЛА також називають "дронами-камікадзе".

Також читайте ЗСУ збили над Одесою ворожий безпілотник

Про це сьогодні, 23 березня, повідомили на сторінці Територіальної оборони ЗСУ України.

"Бійці київської тероборони зі стрілецької зброї збили три ворожі БПЛА. Як виявилося, це були новітні російські дрони-камікадзе "КУБ". Це вже вкотре розвіяний міф про російську "високоінтелектуальну зброю" , якій "анологовнєт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Яворівському районі на Львівщині збили підозрілий дрон, який фотографував населений пункт.