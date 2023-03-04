Аномальна погода: на Рівненщині під час рясного снігопаду вдарила блискавка із громом (відео)

На кадрах, які поширюють у Мережі, чути моторошний грім у вечірній час.

У Вараші Рівненської області ввечері випав крижаний сніг та вдарила блискавка із громом. Рідкісне метеорологічне явище зафіксували у суботу, 4 березня.

Відео снігопаду публікують місцеві пабліки.

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На кадрах видно, як під час рясного снігопаду з'являється блискавка, а після цього чути, як роздається гучний грім.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджували, що 4 березня погода у більшості регіонів України зіпсується. Синоптики оголошували перший ("жовтий") рівень небезпеки у центральних та західних областях. Так повідомляли, що очікується сильний вітер зі швидкістю 15-20 м/с, загальний напрямок західний.

Зауважимо, що у неділю, 5 березня, в більшості областей України буде прохолодно. Місцями в регіонах будуть опади. Крім того, вночі пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

Додамо, кліматологиня Віра Балабух повідомила, що в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами.

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